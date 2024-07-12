Srebrenitsa Katliamı için yapılan anma sona erdi

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Bosna Hersek’te binlerce kişi Srebrenitsa Katliamı’nda yaşamını yitirenleri andı. 3 günlük yürüyüş sonrası gerçekleştirilen anmada katliamcılar lanetlendi.

11 Temmuz 1995’te Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’dan ülkenin kuzeyine kaçan çok sayıda Boşnak’ın sığınmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü" soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı’nda dün sona erdi.

Organizatörlere göre, bu yıl 250’si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin kişi yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sırasında bir katılımcının hayatını kaybetti. Onlarca insan hakları aktivisti "Srebrenitsa’daki soykırımı asla unutmayacağız" ve kurbanların sayısını ifade eden "8.372" yazılı pankartlar taşıdı. 11 Temmuz 1995’te 8 bine yakın Boşnak, aşırı milliyetçi Sırp lider Radovan Karadzic’in liderliğindeki birlikler tarafından katledilmişti.