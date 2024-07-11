Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybeden 14 kişi daha bugün defnedilecek

Srebrenitsa'da 29 sene önce yaşanan katliamda hayatını kaybeden 14 kişinin cenazesi bugün defnedilecek. Bugün düzenlenecek törenin ardından anıt mezarlıkta defnedilen cenazelerin sayısı 6 bin 765'e yükselecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan katliamda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 14'ü daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

14 kişi için öğleden sonra cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 29. yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

Bugün toprağa verilecek kişilerin isimleri şöyle:

Beriz Mujic, Hamed Salic, Hasib ve Camil Efendic kardeşler, Mehmed Krdzic, Sabrija Omic, Musan Siljkovic, Sakib Harbas, Ahmet Jasarevic, Nevres Salihovic, İbrahim Salkic, Midhat Basic, Hajdin Mustafic, Latif Mandzic.

ANIT MEZARLIKTA DEFNEDİLEN CENAZE SAYISI 7 BİNE YAKLAŞTI

Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te Sırp güçleri tarafından düzenlenen katliamda en az 8 bin 372 Boşnak'ın öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnediliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta defnedilen cenazelerin sayısı 6 bin 765'e yükselecek.