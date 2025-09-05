Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Sri Lanka'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün gece bir yolcu otobüsünün başkent Kolombo'nun 280 kilometre doğusundaki Wellawaya kentinin dağlık bölgesinde uçuruma düştüğü belirtildi.

Otobüs şoförünün yüksek hızda giderken kontrolü kaybetmesinin ardından aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yerel televizyonlarda askerlerin ağır hasar alan otobüsün enkazını kaldırmaya çalıştığı anlar ekranlara yansıdı.

Sri Lanka'nın özellikle dağlık bölgelerinde sürücü hataları ile bakımsız ve dar yollar nedeniyle ölümcül otobüs kazaları yaygın olarak yaşanıyor.