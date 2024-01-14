Sri Lanka Donanması, kaçak avlanma suçlamasıyla 12 Hint balıkçıyı gözaltına aldı

Sri Lanka Donanması, ülkenin kara sularında kaçak avlandıkları gerekçesiyle 12 Hint balıkçıyı gözaltına aldı, 3 tekneye el koydu.

Xinhua ajansının haberine göre, Sri Lanka Donanması, kaçak avlanan Hint balıkçı teknelerini kara sularından uzaklaştırmak için ülkenin kuzey ucundaki Jaffna kentinde bulunan Kovilan Point Deniz Feneri açıklarında operasyon düzenledi.

Donanmadan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 Hint balıkçı ile 3 teknenin Kankesanthurai Limanı'na götürüldüğü ve yasal işlemlerin başlatılması için Mailadi Balıkçılık Denetim Birimine teslim edileceği bildirildi.

Geçen yıl yasa dışı faaliyetlerde bulunan 343 kişinin gözaltına alındığı ve binlerce kilogram kaçak mala el konulduğu kaydedilen açıklamada, yerel balıkçıların geçim kaynaklarının ve Sri Lanka'nın deniz kaynaklarının sürdürülebilirliği için düzenli devriyelere devam edileceği belirtildi.