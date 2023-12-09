Sri Lanka genelinde saatlerdir elektrik kesintisi yaşanıyor

Sri Lanka'da ana akım hatlarından birindeki sistemsel hata nedeniyle ülke genelinde saatlerce süren elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintisinin yerel saatle 17.30 civarında başladığı kaydedildi.

Açıklamada, ana akım hatlarından birindeki sistemsel hata nedeniyle yaşanan kesintide, elektrik hattındaki sorunun kademeli olarak giderildiği ve ülke genelinde elektrik akışının sağlanmasının ise birkaç saati bulabileceği belirtildi.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da 2022'de saatlerce süren günlük planlı elektrik kesintileri yaşanıyordu.

- Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'da, mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik artan protestoların ardından eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ailesiyle 13 Temmuz 2022'de ülkeden ayrılmıştı.

Rajapaksa, 14 Temmuz 2022'de elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz 2022'de Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka 2022'de Dünya Bankasından 600 milyon dolar kredi almıştı.

Sri Lanka'nın Çin'e yaklaşık 7 milyar, Hindistan'a yaklaşık 1 milyar dolar borcunun olduğu biliniyor.

Şubatta her iki ülke de kredilerini yeniden yapılandırma konusunda anlaşarak Sri Lanka'ya geri ödemesi için daha fazla zaman tanımıştı.

IMF martta Sri Lanka'ya yönelik Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketini onaylamıştı.