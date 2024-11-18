Sri Lanka'nın Marksist Devlet Başkanı Dissanayake'nin 21 kişilik kabinesi yemin etti

Tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle mücadele eden Sri Lanka'da 14 Kasım'da yapılan erken parlamento seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından Marksist Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'nin 21 kişilik kabinesi yemin ederek göreve başladı.

Dissanayake'nin Marksist partisi Ulusal Halk Gücü'nün (NPP) öncülüğünü yaptığı bloğun seçimlerde parlamentonun üçte ikilik çoğunluğunu elde etmesinin ardından parlamentoda yemin töreni düzenlendi.

Kabineye belirlenen 21 bakan parlamentoda yemin ederek görevlerine başlarken, NPP üyesi milletvekili 54 yaşındaki Harini Amarasuriya yeniden başbakan olarak atandı.

SEÇİMLER 14 KASIM'DA YAPILMIŞTI

Sri Lanka'da 14 Kasım'da yapılan erken parlamento seçimlerinde, Dissanayake'nin Marksist partisi NPP'nin öncülüğünü yaptığı blok kazanmıştı.

Oyların yaklaşık yüzde 62'sini alarak parlamentoda çoğunluğu elde eden NPP, 225 sandalyeli parlamentonun 159'unu alarak üçte ikilik çoğunluğu garantilemişti.

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu, yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist aday Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10. Devlet Başkanı olmuştu.

2022'de dış borcunu ödeyemedikten sonra temerrüde düşen Sri Lanka, tarihinin en kötü ekonomik krizinden çıkmak için mücadele ediyor.

Sri Lanka Merkez Bankasının yıllık raporunda, "ülkenin 70 yılı aşkın süredir yaşadığı en kötü ekonomik krizin boyutları" ortaya koyulmuştu.

ÜLKE TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜ

Sri Lanka'da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası 2022'de yaşanmıştı. Mayıs 2022'de ülke dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022'de ciddi miktarda borç para almıştı.

Enflasyonun yüzde 70'lere ulaştığı ülkede dönemin devlet başkanına ve hükümetine karşı ülke genelinde "mücadele" anlamına gelen "aragalaya" adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olmuştu.