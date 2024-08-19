St. Gallen-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turundaki St. Gallen-Trabzonspor maçında Portekizli hakem Miguel Nogueira düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, St. Gallen şehriyle aynı adı taşıyan statta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Nogueira'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak.

Müsabakada Portekiz Futbol Federasyonundan Bruno Miguel Carmo Vieira dördüncü hakem, Andre Narciso VAR ve Fabio Oliveira Melo AVAR görevini üstlenecek.