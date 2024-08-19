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St. Patrick's Athletic-Başakşehir maçını Fin hakem Mohammed Al-Emara yönetecek

Ajans Haberleri
  • 19.08.2024 14:24
  • Giriş: 19.08.2024 14:24
  • Güncelleme: 19.08.2024 14:24
Kaynak: AA
St. Patrick's Athletic-Başakşehir maçını Fin hakem Mohammed Al-Emara yönetecek

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile yapacağı ilk maçta Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Mohammed Al-Emara düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Dublin'deki Tallaght Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Al-Emara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak.

Fin Peiman Simani'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Almanya'dan Sören Storks VAR ve Patrick Hanslbauer AVAR görevini üstlenecek.

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