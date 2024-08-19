St. Patrick's Athletic-Başakşehir maçını Fin hakem Mohammed Al-Emara yönetecek

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile yapacağı ilk maçta Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Mohammed Al-Emara düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Dublin'deki Tallaght Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Al-Emara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak.

Fin Peiman Simani'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Almanya'dan Sören Storks VAR ve Patrick Hanslbauer AVAR görevini üstlenecek.