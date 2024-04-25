'St. Patrick’s Day' başlıyor: 4 gün sürecek
St. Patrick’s Day, Feel Reel desteğiyle 4 gün boyunca Bomonti’yi yeşile boyayarak özlenilen festival ruhunu yaşatmaya geliyor.
25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Feal Real Presents: St. Patrick’s Day” etkinliğinde Emir Taha, Lalalar, Köfn gibi isimler müzikseverlerle buluşurken, Quiz Night, ödüllü oyunlar, Bira’nda Brunch, Sneaker Kişiselleştirme gibi birçok farklı etkinlik katılımcılarla buluşacak.
Yapı Kredi bomontiada’daki etkinlikler ücretsiz olup, Emir Taha’nın Babylon konseri için biletler Biletix’ten, Bira’nda Brunch etkinliği için ise Biletino’dan temin edilebilecek.
PROGRAM
25 Nisan Perşembe
Bomonti + Blok Mekan
19.00 Feel Real Gift Tattoo
19.00-22.00 Feel Real Ödüllü Oyunlar
20.00-21.00 St Patrick’s Quiz Night
21.30-00.00 DJ
26 Nisan Cuma
Babylon
22.00 Emir Taha konser
Bart
19.00-20.00 House of Superstep Sneaker Kişiselleştirme Atölyesi
19.00-21.00 DJ
27 Nisan Cumartesi
Yapı Kredi bomontiada
16.00 Kapı açılış
16.00-21.00 Feel Real festival deneyimi: Ödüllü oyunlar, hair design, body make up, nail art
17.00 Flü
18.15 Hünkar
20.00 Lalalar
21.45 Köfn
28 Nisan Pazar
Halisünasyon Coffee: Bira’nda Brunch
13.00-17.00 Göksel Duran
15.00 Bingo Game
15.00-17.00 Bardak Kişiselleştirme Atölyesi