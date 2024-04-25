'St. Patrick’s Day' başlıyor: 4 gün sürecek

St. Patrick’s Day, Feel Reel desteğiyle 4 gün boyunca Bomonti’yi yeşile boyayarak özlenilen festival ruhunu yaşatmaya geliyor.

25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Feal Real Presents: St. Patrick’s Day” etkinliğinde Emir Taha, Lalalar, Köfn gibi isimler müzikseverlerle buluşurken, Quiz Night, ödüllü oyunlar, Bira’nda Brunch, Sneaker Kişiselleştirme gibi birçok farklı etkinlik katılımcılarla buluşacak.

Yapı Kredi bomontiada’daki etkinlikler ücretsiz olup, Emir Taha’nın Babylon konseri için biletler Biletix’ten, Bira’nda Brunch etkinliği için ise Biletino’dan temin edilebilecek.

PROGRAM

25 Nisan Perşembe

Bomonti + Blok Mekan

19.00 Feel Real Gift Tattoo

19.00-22.00 Feel Real Ödüllü Oyunlar

20.00-21.00 St Patrick’s Quiz Night

21.30-00.00 DJ

26 Nisan Cuma

Babylon

22.00 Emir Taha konser

Bart

19.00-20.00 House of Superstep Sneaker Kişiselleştirme Atölyesi

19.00-21.00 DJ

27 Nisan Cumartesi

Yapı Kredi bomontiada

16.00 Kapı açılış

16.00-21.00 Feel Real festival deneyimi: Ödüllü oyunlar, hair design, body make up, nail art

17.00 Flü

18.15 Hünkar

20.00 Lalalar

21.45 Köfn

28 Nisan Pazar

Halisünasyon Coffee: Bira’nda Brunch

13.00-17.00 Göksel Duran

15.00 Bingo Game

15.00-17.00 Bardak Kişiselleştirme Atölyesi