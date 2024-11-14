St. Pauli, X’i bırakıyor: "Platform nefret makinasına dönüştü"

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’i (Twitter) satın almasının ardından sosyal medya platformuna ilişkin eleştiriler devam ediyor.

Musk’ın X’i satın almasının ardından sosyal medya platfromunda nefret söylemi, ırkçılık ve komplo teorilerinin kolayca yayıldığını savunan Bundesliga takımı St. Pauli, X hesabında aktif olmama kararı aldı.

X’te 250 binden fazla takipçisi olan St. Pauli tarafından yapılan açıklamada, “Musk’ın X’i satın almasından bu yana sosyal medya platformu nefret makinasına dönüştü. Irkçılık ve komolo teorileri kolayca yayılıyor. Hakaret ve tehditlerin nadiren cezalandırılarak sözde ifade özgürlüğü olarak kabul görüyor” denildi.

St. Pauli hesabını silmeyecek ancak hesap artık aktif olarak kullanılmayacak.

Alman futbol kulübü, X yerine BlueSky adlı sosyal medya ağını kullanacak.