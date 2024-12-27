Stabil ne demek? Stabil kelimesinin TDK Sözlük anlamı ve kelime kökeni nedir?

"Stabil" kelimesi, günlük hayatta ve çeşitli disiplinlerde sıkça kullanılan bir terimdir.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stabil, "durağan, kararlı, sabit" anlamına gelir. Genellikle bir durumun veya nesnenin belirli bir dengeye oturmuş ve değişmez olduğunu ifade etmek için kullanılır. Stabil kelimesi, hem gündelik hayatta hem de bilimsel ve teknik alanlarda sıkça karşımıza çıkar.

STABİL KELİME KÖKENİ NEDİR?

Stabil kelimesinin kökeni, Fransızca "stable" kelimesinden gelmektedir. Fransızca kökenli bu sözcük, Latince "stabilis" (sabit, durağan) kelimesinden türetilmiştir. Bu nedenle, stabil kelimesi birçok Avrupa dilinde benzer anlamlarla yer almaktadır. Stabil kelimesi, fizik, kimya, ekonomi ve tıp gibi disiplinlerde "dengede olan" veya "kararlı" anlamında teknik bir terim olarak da kullanılmaktadır. Örneğin, "stabil ekonomi nedir", "stabil enerji ne demek" gibi sorular, bu terimin farklı alanlarda nasıl yorumlandığını ortaya koyar.

STABİL KELİMESİ NERELERDE KULLANILIR?

Stabil kelimesi en çok tıp, mühendislik ve finans gibi alanlarda kullanılır. Tıpta "stabil hasta" ifadesi, bir hastanın hayati belirtilerinin kararlı olduğunu ifade eder. Ekonomide "stabil piyasa", dalgalanmaların az olduğu ve dengenin sağlandığı bir ortamı tanımlar. Ayrıca, kimyada bir maddenin dış etkilere karşı bozulmadan kalabilme durumunu tanımlamak için de "stabil" terimi tercih edilir. Stabil kelimesinin kullanım alanlarını anlamak, "stabil ne anlama gelir" veya "stabil kelimesi hangi alanlarda kullanılır" gibi sık aranan sorulara yanıt sağlar.