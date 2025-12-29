Stad yenilemesinde tarihi sarnıca kazma

Haber Merkezi

5. yüzyıla tarihlenen Aetius Sarnıcı üzerinde yer alan Karagümrük Vefa Stadı’nın yenilenmesi sırasında mekanik kazı ve beton müdahaleleri yapıldığı iddia edildi.

Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği, sosyal medya hesabından yaptıı açıklamada Aetius Sarnıcı’nın Geç Antik Dönem İstanbul’unun su yapıları sistemi içinde, açık hava sarnıcı tipolojisinin en önemli ve en özgün örneklerinden biri olduğu anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

‘‘Fatih Belediyesi tarafından yapılan kamuoyu açıklamalarında, söz konusu alanın üzerinde yer alan Karagümrük Vefa Stadı’nın yenilenmesine yönelik bir proje yürütüldüğü ifade edilmektedir. Ancak sahada gözlemlenen uygulamalarda, sarnıç içindeki dolgu tabakalarının mekanik kazı yöntemleriyle kaldırıldığı, beden duvarlarına ankraj müdahaleleri yapıldığı ve duvar üst kotlarında beton kuşak uygulamalarına gidildiği anlaşılmaktadır. Bu tür müdahaleler, arkeolojik verilerin geri dönüşsüz biçimde kaybına yol açma riski taşımakta; sarnıcın strüktürel bütünlüğü, zemin ilişkileri ve tarihsel katmanları üzerinde ciddi tahribat potansiyeli oluşturmaktadır. Bu ölçekte ve özgünlükte bir arkeolojik miras alanında, üst kullanım olarak öngörülen stat yenileme projesiyle ilişkili tüm müdahalelerin; bilimsel kazı yöntemleri, koruma etiği ve uluslararası koruma ilkeleri çerçevesinde ivedilikle yeniden değerlendirilmesi, sürecin şeffaf ve denetlenebilir biçimde yürütülmesi gerekmektedir.’’