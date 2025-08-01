Stadyumda tekbir, sahnede yakarış: TÜGVA’dan final şovu

Ebru ÇELİK

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) iktidar desteğiyle organize ettiği yaz okullarının final etkinliği bugün İstanbul'daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda düzenlendi.

Programın 'onur konuğu' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Etkinlikte küçük çocuklara sahneye çıkartılarak dini ritüeller yaptırıldı, kitlesel şekilde tekbirler getirildi.

SAHNEYE ÇIKARILAN ÇOCUKLARA TEKBİR ÇEKTİRDİLER

TÜGVA’nın “yaz okulu” adı altında düzenlediği gerici organizasyona ilkokul çağındaki binlerce çocuk getirildi. Etkinlikte sahneye çıkartılan çocuklar "Allah'ın 99 ismi yani Esma-ül Hüsna okudu. Ardından tekbir getirdi. Sahneye çıkarılan bir başka çocuk ise Allah’a yalvaran ifadeler içeren bir ilahi seslendirerek sonunda parmağını yukarıya kaldırarak tekbir getirdi.

ERDOĞAN’DAN TÜGVA’YA ÖVGÜ: “DİNDAR NESLİN TEMİNATISINIZ”

Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada "geleceğin teminatı” diyerek laiklikten, bilimsel eğitimden uzak TÜGVA'ya övgüler yağdırdı. Erdoğan, “Biz dindar nesil dedik, işte bu gençlik o nesil” ifadelerini kullandı. Konuşmasını sürdüren Erdoğan, yaz okulları aracılığıyla çocukların “manevi eğitimle” büyütüldüğünü savundu.

Vakfın faaliyetlerini “imanlı gençlik yetiştirme” projesi olarak niteleyen Erdoğan “Edep dışı gençlik istemiyoruz” sözleri ile 'Dindar nesil' amaçlarını bir kez daha vurguladı.

"ÜMMET OLMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLAMADINIZ"

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan "Siz hiçbir zaman ümmet olmanın ne demek olduğunu anlamadınız. Bu duyguyu hiçbir zaman yüreğinizde hissetmediniz. Şimdi çıkmış kapkara sicilinize bakmadan bizi eleştiriyorsunuz. Kabine üyelerimizi eleştiriyorsunuz. Bakanlarımıza seviyesizce dil uzatıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, bize kara çalamayacaksınız. Filistin halkının kalbindeki Türkiye sevdasını, Tayyip Erdoğan sevdasını söküp atamayacaksınız" dedi.

Öte yandan henüz etkinlik başlamadan stadyumun içinde çöp yığınları oluştu.