Staj dönemi mağdurları adalet istedi

Samsun’da staj ve çıraklık sigortası mağdurları, Onur Anıtı önünde bir araya gelerek yaşadıkları mağduriyeti duyurmak adına basın açıklaması yaptı. Emeklilik haklarını isteyen mağdurlar adına konuşan Burak Can, şunları söyledi:

“Bugün burada 3308 sayılı garabet kanununun mağdurları olarak sesimizi duyurma çabası içerisindeyiz. 14-15 yaşlarında sanayide motor tamiri yaparken ya da fabrikada staj yaparken bize tamamen işçi gibi davranıldı. En ağır şartlarda çalıştık, didindik, emek verip ürettik, ülkemize katma değer sağladık. Adalet er ya da geç yerini bulacak.”