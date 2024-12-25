Stajyer maaşı ne kadar? 2025 stajyer maaşı hesaplama

2025 yılı asgari ücretinin net 22.104 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, stajyer maaşlarında da artış yaşandı. Stajyer maaşları, öğrencilere hem pratik eğitim sürecinde ekonomik destek sağlamak hem de iş hayatına hazırlık amacıyla verilen önemli bir ödenektir. Peki, 2025 yılında stajyer maaşı ne kadar oldu? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır ve stajyerlik şartları nelerdir?Detaylara bakalım:

2025 YILI STAJYER MAAŞI TUTARI

Asgari ücretin belirlenmesiyle, stajyer maaşı da bu orana bağlı olarak güncellenmiştir. Türkiye'de Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yer alan öğrenciler için ödenen stajyer maaşı şu şekilde hesaplanır:

Stajyer maaşı: Brüt asgari ücretin %30’u üzerinden hesaplanır. 2025 yılı için bu tutar yaklaşık olarak 6.631 TL olmuştur.

Bu ödeme, asgari ücret artışına bağlı olarak her yıl yeniden düzenlenmektedir ve işletmelerin stajyer çalıştırma yükümlülükleri arasında yer alır.

STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Stajyer maaşı hesaplanırken temel alınan oranlar ve brüt asgari ücret üzerinden işlem yapılır. 2025 yılı için brüt asgari ücret 26.104 TL olduğundan, stajyer maaşı şu şekilde hesaplanır:

Brüt asgari ücret: 26.104 TL

Stajyer maaşı oranı: %30

26.104 TL x 0,30 = 6.631 TL.

Bu tutar, patron tarafından ödenir ve genellikle işletmelerin sigorta prim desteği kapsamında devlet tarafından karşılanır.

STAJYER MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Stajyer maaşı alabilmek için öğrencilerin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. İşte bu şartlar:

Mesleki ve Teknik Eğitim Alıyor Olmak :

Öğrenci, lise veya üniversitede mesleki ve teknik eğitim programına kayıtlı olmalıdır.

: Öğrenci, lise veya üniversitede mesleki ve teknik eğitim programına kayıtlı olmalıdır. Zorunlu Staj Programı :

Okul tarafından belirlenen ve işverenle iş birliği içinde yürütülen zorunlu staj programlarına katılım gereklidir.

: Okul tarafından belirlenen ve işverenle iş birliği içinde yürütülen zorunlu staj programlarına katılım gereklidir. Çalışma Süresi :

Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olabilir. Bu sürenin üzerinde çalıştırılan stajyerlere ek ödeme yapılır.

: Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olabilir. Bu sürenin üzerinde çalıştırılan stajyerlere ek ödeme yapılır. Sigorta Girişi:

Patron, stajyerin sigorta girişini yapmalı ve sağlık sigortası kapsamına almalıdır.

STAJYER MAAŞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİR?

Stajyer maaşı, her ayın sonunda diğer çalışanlar gibi düzenli olarak ödenir.

STAJYER MAAŞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Stajyerin devamsızlık yapması, staj sözleşmesini ihlal etmesi veya işverenin sözleşmeyi feshetmesi durumunda maaş kesintisi olabilir.

STAJYERLERİN SİGORTA PRİMLERİ NASIL ÖDENİR?

Stajyerlerin kısa vadeli sigorta primleri, patron tarafından ödenir. Ancak, bu primler genellikle devlet desteği kapsamında karşılanır.

STAJYERLER FAZLA MESAİ YAPABİLİR Mİ?

Stajyerlerin fazla mesai yapmaları durumunda, saatlik çalışma ücretine ek olarak ödeme yapılması gereklidir.