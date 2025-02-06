‘Stajyerin hakkını verin’

Emek Servisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çırak ve stajyer olarak çalışan gençlerin, işe başladıkları ilk günde yaşlılığa esas sigortalarının başlatılması gerektiğini söyledi. Gürer, aynı zamanda bundan önce staja ve çıraklığa başlayan ve geriye dönük prim ödeyen gençler de bu hakkın tanınması çağrısında bulundu.

TÜİK’in genç işsizliği düşük göstermek amacıyla staj yapan gençleri ‘genç işçi’ olarak saydığını ancak Çalışma Bakanlığı nezdinde bu gençlerin öğrenci olarak tanımladığına dikkati çeken Gürer, şunları kaydetti:

“Sayıları bir milyonu aşan staj öğrencilerinin emekleri sömürülmekte ve emekliliğe esas sigorta başlangıcının işe başladıkları gün başlatılmamasıyla da hakları gasp edilmektedir. TÜİK staj öğrencilerini genç işçi sayıp bu yolla genç işsizliği azalmış gibi gösterirken Bakanlık tarafından staj yapanlar öğrenci olarak tanımlanıp yaşlılık sigortası yerine SGK kartı verilerek kaza sigortası ile çalıştırılıyor. 2023'ün ilk 4 ayında ise elde edilen 1 milyar 349 milyon liranın ancak 65 milyon lirası öğrencilere pay olarak düştü. Bu durumda meslek liseleri kazanç sağlarken, öğretmenler ve stajyerler bu gelirden desteklenmiyor.”