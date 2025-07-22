Stajyerlik de sigorta primlerine dahil edilmeli

Emek Servisi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, çırak, kursiyer ve stajyerlerin çalıştıkları sürelerin uzun vadeli sigortaya dahil edilmesi ve emeklilik hesaplamasında dikkate alınması amacıyla hazırladığı kanun teklifini Meclise sundu.

Çıraklık, kursiyerlik veya öğrencilik sırasındaki staj çalışmalarından kaynaklanan sigortalılık başlangıçları ve prim gün sayılarının emeklilik hesabında dikkate alınmadığına işaret eden Şevkin, şunları söyledi:

“Türkiye’de çırak, kursiyer ve stajyer olarak adlandırılan milyonlarca insan bulunmaktadır. Çırak, kursiyer ve stajyer öğrenciler, uzun vadeli sigorta kolları olarak nitelendirilen malullük, yaşlılık, ölüm, emeklilik sigorta kollarına tabi olmalıdır. Ülkemizin zor şartları ve emekliliğin uzun sürece yayıldığı göz önüne alınarak milyonlarca kişiyi olumsuz etkileyen bu durum düzeltilmelidir. Çıraklık, kursiyerlik veya öğrencilik sırasında staj çalışmaları emeklilik hesaplamalarında ilk işe giriş tarihi olarak hesaplanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.