Stalin'in hayatı dizi oluyor: Detaylar ortaya çıktı

Nazi Almanya'sına karşı zaferin baş mimarlarından olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin'in yaşamı dizi oluyor.

Rusya'da çekilen Stalin dizinin yönetmen koltuğunda Vladimir Bortko oturuyor.

4 bölümden oluşması plananan dizi, ülke tarihinin en kritik dönemlerinden birini, Büyük Yurtseverlik Savaşı’ndaki zaferden Stalin’in 1953’teki ölümüne kadar olan süreci kapsayacak.

ÇEKİMLER ŞUBAT AYINDA BAŞLADI

Petersburgsky Dnevnik (Petersburg Günlüğü), dizi setine ziyaret gerçekleştirdi. Şubat ayında başlayan çekimlerin ilk sahnesi de gazetecilere tanıtıldı.

OYUNCU KADROSU

Dizide, Josef Stalin'i Igor Mirkurbanov canlandıracak. Nikita Kruşçev'i Viktor Suhorukov ve Lavrentiy Beriya'ya ise Aleksandr Yatsko hayat verecek.

Oyuncu kadrosunda şu isimler olacak: Igor Mirkurbanov, Viktor Suhorukov, Aleksandr Yatsko, Kristina Babuşkina, Aleksandr Samoylenko, Pavel Çinaryov, Aleksandr Semçev.

DİZİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Stalin'in dizisi ile ilgili detaylar da Rus basınında yazıldı.

Buna göre, Stalin’in Kremlin’deki çalışma odası stüdyoda neredeyse tamamen yeniden inşa edildi. Dönemin kostümleri ve dekorları üzerinde hassas bir çalışma yürütülüyor. Çekimler St. Petersburg, Moskova ve Karadeniz kıyıları dahil olmak üzere çeşitli yerlerde yapılıyor, bazı sahneler ise bilgisayar grafikleriyle (CGI) oluşturulacak.

Filmde figüranlar hariç 150’den fazla karakter rol alacak.

Çekim sürecinin yaz ortasına kadar tamamlanması planlanıyor. Başlangıçta 4 bölüm olarak tasarlanan projenin formatı, ortaya çıkan nihai materyale bağlı olarak genişletilebilir.

YÖNETMENDEN AÇIKLAMA

Stalin dizisinin yönetmeni Vladimir Bortko, dizi hakkında açıklamalarda bulundu.

TASS'a verdiği söyleşide Bortko, "Senaryo üzerinde 15 yıl çalıştım. Hatta çok iyi ilişkilerimiz olan kişiler bu senaryoyu satın almıştı ancak çeşitli nedenlerle hayata geçmedi. Şimdi bu senaryoyla, kendilerine çok minnettar olduğum harika insanlar ilgilendi" dedi.

Çekimlerin yazın bitmesinin planlandığını aktaran Bortko, "Daha kesin bir şey söylemek zor" diye konuştu.

"Stalin'i 20. yüzyılın belki de en çok iftiraya uğramış kişiliği" olarak tanımladığı hatırlatılan Bortko, "Şu an bunun üzerinde çalışmamın nedeni de bu. Söylediğim sözlerin filmlerle desteklenmesini çok istiyorum, çünkü sinema daha gerçektir" ifadelerini kullandı.

Bortko, "Stalin'i iyi ya da kötü olarak değil, bana göre gerçekte olduğu gibi göstermek istiyoruz. Bu sadece benim için değil, insanlar için de çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.