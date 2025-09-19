Stalklamak ne demek? | Sosyal medyada stalk anlamı ve kullanımı

Dijital çağın hayatımıza kattığı en ilginç kelimelerden biri de “stalklamak” oldu. Peki, stalklamak ne demek, stalk ne anlama gelir ve sosyal medyada nasıl kullanılır? Bu yazıda, gençler arasında çokça kullanılan “stalklamak” kavramının kökeninden günlük hayatta ve sosyal medyada kullanımına kadar tüm detaylarını bulabilirsiniz.

STALKLAMAK NE DEMEK?

Stalklamak; bir kişiyi gizlice takip etmek, sosyal medya hesaplarını incelemek, paylaşımlarını detaylıca araştırmak anlamına gelir. Türkçeye İngilizce “stalk” (iz sürmek, gizlice takip etmek) kelimesinden geçmiştir.

Günlük kullanımda stalklamak genellikle Facebook, Instagram, Twitter/X ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında başkalarının fotoğraflarına, beğenilerine, arkadaş listelerine ya da eski gönderilerine bakmak için kullanılır.

STALK NE ANLAMA GELİR?

Stalk tek başına “takip, gözetleme, gizlice inceleme” anlamı taşır.

Stalk atmak ifadesi, birinin sosyal medya profilini detaylı şekilde araştırmak demektir.

Stalk yemek ise başkasının sizi sosyal medya üzerinden incelemesidir.

STALKLAMAK SOSYAL MEDYADA NASIL KULLANILIR?

Instagram’da stalk yapmak: Bir kişinin profilindeki eski fotoğraflarına kadar bakmak.

Bir kişinin profilindeki eski fotoğraflarına kadar bakmak. Twitter/X’te stalklamak: Kişinin attığı tweetleri, beğenilerini ve takip ettiği hesapları incelemek.

Kişinin attığı tweetleri, beğenilerini ve takip ettiği hesapları incelemek. TikTok’ta stalklamak: Kullanıcının videolarını, yorumlarını ve etkileşimlerini araştırmak.

STALKLAMAK İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

“Dün gece eski sevgilimi stalkladım, bütün fotoğraflarına baktım.”

“Onu stalk yaparken yanlışlıkla beğeni attım.”

“Beni sürekli stalkluyor, tüm hikâyelerimi görüyor.”

STALKLAMAK TÜRKÇE’DE HANGİ KELİMELERLE BENZER?

Stalklamak, Türkçe’de şu kelimelerle benzer anlama sahiptir:

Takip etmek

Gözetlemek

Araştırmak

İncelemek

Ancak stalklamak daha çok sosyal medya özelinde kullanılan modern bir ifadedir.

Özetle, stalklamak; bir kişinin sosyal medya hesaplarını gizlice incelemek, paylaşımlarını detaylıca araştırmak anlamına gelir. Günümüzde sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, “stalklamak ne demek?”, “stalk atmak nedir?” ve “stalk yemek ne anlama gelir?” gibi sorular çok sık sorulmaktadır.