Standartı olan tek şey forma!

Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde güncellediği Kurumsal Kimlik Kılavuzu ile sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Düzenlemeye göre hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renkli formalar giyecek; kıyafetler 1 Ocak 2026’dan itibaren ücretsiz dağıtılacak ve 1 Haziran 2026’dan itibaren zorunlu hale gelecek. Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Aktürk, bakanlığın forma rengine kadar uzanan bu düzenlemelerine karşın, sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan personel planlamasında hâlâ bir standart belirlenmemesini eleştirdi. Aktürk “Bakanlık forma rengini dahi standartlaştırırken, hastaya bakan kişi sayısının hâlâ belli olmaması büyük bir eksikliktir” dedi.

Aktük, mevcut yönetmeliğe göre yalnızca yoğun bakım ünitelerinde iki hasta başına bir hemşire düşecek şekilde bir standardın bulunduğunu, ancak acil servis, ameliyathane ve normal servislerde benzer bir düzenlemenin olmadığını hatırlattı. Bu durumun özellikle nöbet tutulan birimlerde ciddi sorunlara neden olduğunu belirten Aktürk “Pek çok hastanede gece nöbetlerinde bir ya da iki hemşireye tüm servisin sorumluluğu bırakılıyor. Bu tablo hem çalışan sağlığını hem de hasta güvenliğini tehlikeye atıyor” diye konuştu.

AĞIR İŞ YÜKÜ

Yetersiz personel istihdamının, yetersiz tedavi ve bakım anlamına geldiğini ifade eden Aktürk, sağlık çalışanlarının ağır iş yükü altında tükendiğini söyledi. “Sürekli artan hizmet talebine rağmen personel sayısında gerekli planlama yapılmadığı için hemşireler, ebeler, teknikerler insanüstü bir çaba gösteriyor. Bu durum hem çalışan hem de hasta açısından sürdürülebilir değildir” dedi. Kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak da sahadan ciddi eleştiriler geldiğini vurgulayan Aktürk, şöyle devam etti: “Giyim standardı belirlenirken sahanın fikri alınmamıştır. Dağıtılacak bir takım formanın bir yıl boyunca kullanılmasının istenmesi hem hijyen hem de iş koşulları açısından uygun değildir. Gün içinde sürekli hastayla temas eden, farklı birimlerde görev yapan sağlık çalışanları için bu yaklaşım gerçekçi değildir.”

Aktürk, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, tüm sağlık birimlerinde hemşire başına düşen hasta sayısının yasal güvence altına alınmasını istedi. “Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunduğunu iddia eden bir bakanlığın, en temel unsuru olan insan kaynağı planlamasında hâlâ standarda sahip olmaması büyük bir çelişkidir” diyen Aktürk, hasta güvenliği ve çalışan sağlığı açısından bu düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini kaydetti. Aktürk, şu mesajı verdi: “Forma rengi değil, hasta başına yeterli tedavi ve bakımı sağlayacak sağlık personeli sayısının standartlaşması kalite göstergesidir.”

∗∗∗

HEMŞİRE VE EBE SAYISI YETERSİZ

Ülkede sağlık kurumlarına başvuran hasta sayısı her geçen gün artarken hekim ve sağlıkçı sayısının artmadığı görüldü. Türkiye’de toplam sağlık emekçisi sayısı 1 milyon 500 bine yakın. Hekim sayısı 221 bin, hemşire sayısı 250 bin, ebe sayısı da yaklaşık 60 binlerde. Hemşire ve ebe sayıları çok yetersiz. Ülkede 100 bin kişiye düşen ebe-hemşire sayısı 356 iken bu oran AB’de 890 ve OECD’de 1002 kişi. Ülkedeki ebe ve hemşireler çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldıklarını, sayılarının yetersiz olması nedeniyle iş yükü, maaşlarının yetersizliği, mobbing, liyakatsız atamalar nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söylüyor.