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Stanimir Stoilov: “1 puanı bile hak etmedik”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor mücadelesinde gösterdikleri performans ile 1 puanı bile hak etmediklerini ifade etti.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:59
  • Giriş: 28.09.2024 23:59
  • Güncelleme: 28.09.2024 23:59
Kaynak: İHA
Stanimir Stoilov: “1 puanı bile hak etmedik”


Samsunspor’a deplasmanda 3-1 öne geçtiği maçta 4-3 kaybeden Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Stoilov, oyuncularının performansından memnun olmadığını dile getirdi.
3 puan için Samsun’a geldiklerini ifade eden Stanimir Stoilov, “Samsunspor’u tebrik ederim. Maçı kazanmayı hak ettiler. Daha önce oynadığımız seviyede oynayamadık, mücadele edemedik. 3-1 öne geçtiğimizde 4-1’de olabilirdi. Öyle olsa bile bu düşüncülerim değişmezdi. İyi oynamazsanız, sahada istediğiniz oyunu yansıtamazsanız son dakika golü de yeseniz mağlup olursunuz, puan alamazsınız. Biz bugün oynadığımız oyunla 1 puanı bile hak etmedik. Çok genç bir takımız. Her geçen gün gelişen bir ekibiz. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız” diye konuştu.

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