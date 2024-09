Stanimir Stoilov: “Önemli bir galibiyet aldık”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, dinamizm adına çekinceleri olduğunu fakat kendileri için önemli bir galibiyet olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uzun aradan sonra dinamizm anlamında çekincelerinin olduğunu ifade eden Stoilov, “Hem futbol anlamında hem de dinamizm anlamında bazı çekincelerim vardı. Fakat bu şekilde olmadı. Dinamizm anlamında belki maksimum potansiyelimiz değildi ama yüzde seksenin üzerinde bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı bir iki gol daha atabilirdik fakat bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kayseri’de aynı zamanda çok tehlikeli bir takım. Ofansif anlamda son iki maçta dört gol atmışlardı. Biz de onların son maçını çok iyi bir şekilde inceledik. Ama bugün gerçekten savunmada iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bizim için sıkıntımız daha fazla ileride ofansif anlamda daha özgüvenli olmamız gerekiyordu ve bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapmalıyız. Final paslarında daha iyi olmamız gerekiyor ve maçı daha erken bitirebilecek fırsatları değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda dinamizm anlamında da çalışmaya devam etmeli ve daha iyi olmalıyız. Fakat dediğim gibi o ofansif anlamda sıkı bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü bugün üç gol değil çok daha fazlasını atabilirdik fakat bu şansları maalesef değerlendiremedik” dedi.



“Futbolumuzun temelini dinamizm oluşturuyor”

Dinamizme dayalı bir futbol oynadıklarını vurgulayan Stoilov, “Çünkü bizim futbolumuzun temelini kesinlikle dinamizm oluşturuyor. Ama bu sürede biz çok ciddi antrenmanlar yaptık. Çok iyi hazırlandık. Aynı zamanda alt liglerden takımlarla hazırlık maçları da yaptık. Bununla beraber takımımızda tecrübeli oyuncular da var. Onlar da bu dinamizmimizin her zaman bizim oyunumuzun önemli parçası olduğunu ve bunu her zaman üst seviyede tutmamız gerektiğini biliyorlar ve bunu sahaya yansıtıyorlar. Bununla beraber çok fazla genç oyuncumuz da var. Onlar kendilerini sahada sürekli olarak göstermeye çalışıyorlar ve her şeyin her şeylerini vermek istiyorlar. Bunun da kesinlikle böyle olması gerekiyor ama ben herkesin performansından da tatmin oldum diyemem. Çünkü kesinlikle bizim takımımızda herkesin en yüksek potansiyeliyle oynaması ve her şeyini vermesi gerekiyor. Bunun için de her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya bizim devam etmemiz gerekiyor. Çünkü biz baktığımızda genç bir takımız ve Süper Lig’e bu takım yeni çıktı. Birçok oyuncu ve genç oyuncu bu seviyede ilk defa oynuyor. Bakarsanız Denis belki ilk profesyonel maçına 6 ay önce burada çıktı. Solet buraya gelmeden önce az sayıda profesyonel bir seviyede maç oynamıştı. Aynı zamanda yeni gelen oyuncularımız da var. Onların da mesela Matsuki, Fofana gibi onların da performanslarını arttırmaları gerekiyor. Onun dışında beraber çalıştığımız hazırlıklı kampını geçirdiğimiz oyuncular da her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Aynı zamanda üç stoperimizin şu anda bir sakatlığı var. Tabii ki bu da bizim için büyük bir şanssızlık. Miroshi, Lasse ve Koray’ın sakatlanması ama dediğim gibi biz her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve her şeyimizi vermeliyiz. Maçları kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama kesinlikle bizim için önemli olan bu dinamizmimizi sahaya yansıtmak ve sürekli savaşmak çünkü taraftarımız sahada çok koşan ve savaşan bir takım görmek istiyor. Her şeyini veren bir takım görmek istiyor. Biz de kesinlikle onların bu isteğine cevap vermeli ve sahada her şeyimizi vermeliyiz. Her maç ne olursa olsun sonuna kadar savaşmalıyız. Zaten bizim sistemimizde herkes her gün çok ciddi çalışmalı. Ve sahada her şey güvenip sürekli olarak koşmalı. Ben burada olduğum sürece bu kesinlikle böyle olacak. Ben buradayken zaten savaşmayan, koşmayan bir oyuncu burada yeri kesinlikle olamaz. Dediğim gibi yenile biliriz. Bu tarz şanssızlıklar olur. Ama bizim için önemli olan kesinlikle sonuna kadar her zaman en iyi şekilde mücadele etmek ve savaşmak” diyerek sözlerini noktaladı.