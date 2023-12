Stanimir Stoilov: “Süper Lig’e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, “Çok ciddi ve sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve Süper Lig’e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız dedi.

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimi Stoilov, takımı adına zor bir maç olduğunu ifade etti. Stoilov, “Böyle olacağını biliyorduk çünkü iki takım da futbol oynamak isteyen, kazanmak isteyen ve üst sıralara çıkmak isteyen takımlar. İlk yarı aslında önemli fırsatlar yakaladık ve bunu değerlendiremedik ama bu futbol. İkinci yarı da aslında futbol anlamında bizim için o kadar iyi başlamamıştı ama yine kaçırdığımız fırsatlar oldu. Ardından Gençlerbirliği bir penaltı kaçırdı ve kırmızı kart gördü. Bizim amacımız şu anda takımımızın her maç daha iyi oynamasını sağlamak. Şu anda 2-3 maç kazandık diye her şeyin iyi olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Çok ciddi ve sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve Süper Lig’e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.