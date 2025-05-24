Stanley Kubrick'in evi satışa çıkarıldı

The Shining, A Clockwork Orange ve 2001: A Space Odyssey gibi kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick’in 14 yıl boyunca yaşadığı ve bazı yapımlarını yönettiği İngiltere’deki evi satışa çıkarıldı.

İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki Barnet Lane, Elstree’de yer alan ve Abbots Mead ismiyle bilinen mülk, sinema tarihine yön veren yönetmen Stanley Kubrick’in bir dönem yaşam alanıydı.

Ünlü yönetmenin The Shining, Barry Lyndon, A Clockwork Orange ve 2001: A Space Odyssey gibi filmlerin prodüksiyon süreçlerini bu evde yürüttüğü biliniyor.

Evin dış cephesinde Kubrick’e adanmış mavi bir plaket bulunuyor. Savills emlak şirketi tarafından 6 milyon 950 bin sterlinlik rehber fiyatla piyasaya sürülen mülk, toplamda dokuz yatak odasına sahip.

STÜDYOLARA YAKINLIĞIYLA KUBRİCK İÇİN İDEALDİ

Kubrick, 1965 yılında evi Eric Cowell’dan —müzik yapımcısı Simon Cowell’ın babası— satın aldı. Childwickbury Estate’e taşınmadan önce yaklaşık 14 yıl boyunca burada yaşayan yönetmen, 1999’daki ölümüne kadar bu bölgeden ayrılmadı.

BBC'ye konuşan Savills Rickmansworth ofisinden Steven Spencer, mülkü “film yapımcılığı tarihinin gerçek bir parçası” olarak nitelendirerek, Elstree Stüdyoları’na yakınlığının Kubrick’in burada uzun yıllar kalmasının en önemli etkenlerinden biri olduğunu vurguladı. Spencer, “Kendisi de evden çok çalıştı. Dört duvar arasında geçen yoğun yaratım süreçleriyle dört başyapıtın her yönünü burada yönetti” ifadelerini kullandı.

KUBRİCK’İN KIZI DA YILLAR SONRA ZİYARET ETMİŞTİ

Evin kültürel mirası yalnızca Kubrick’in filmografisiyle sınırlı değil. 2015 yılında yönetmenin kızı Katharina Kubrick, BBC One’da yayınlanan The One Show programı için evi ziyaret ederek babasının burada geçirdiği yıllara dair anılarını izleyicilerle paylaşmıştı.