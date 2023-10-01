Stanojevic: “Bütün sorunları çözeceğime inanıyorum”

Konyaspor Teknik Direktörü Alelsandar Stanojevic, Beşiktaş karşısında maçın kırılma noktasının ilk yarının son dakikalarında yedikleri gol ile penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarının olduğunu belirterek, “Yaptığım işe gayet sonuna kadar güveniyorum ve bu noktada bütün sorunları çözeceğime inanıyorum” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Alelsandar Stanojevic, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında iç sahada Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aleksandar Stanojevic, “Bugünkü maçın kırılma noktası ilk yarının son dakikalarıydı. Fakat kesinlikle bugün maçın anahtar noktası penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarının olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan sonra bizim sahaya dönmemiz oldukça zor oldu. Son deplasman maçında Ankaragücü güçlü bir rakip olsa da beraberlikle ayrıldık. Aslında şu anda stabil bir durumdayız. 5.’likten sadece 3 puan uzaktaydık. Burada bir sorunun olduğunu düşünmüyorum. Fakat bugün tabii ki galibiyet almamız çok zordu. Anormal pozisyonların olduğunu söyleyebilirim. Belki de penaltı ile ilgili kuralları bilmiyorumdur. Bugün iki tarafın da çok iyi pozisyonlar çıkarmadığını söyleyebilirim. Bu durum Beşiktaş içinde geçerli. Penaltı pozisyonu gayet açık. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Fakat açık ve net pozisyondu. Elbette bugün olan pozisyonlar maçın gidişatını değiştiren pozisyonlardı. Tabii ki futbol, ne olacağı belli olmuyor” dedi.

Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapamayacağını söyleyen Stanojevic, “Bu benim işim değil. Çok bariz ve net penaltı pozisyonuydu. Baktığımız zaman aslında iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Son 2 karşılaşmaya kadar istediğimiz yerden 3 puan uzaktaydık. Bu sadece tek bir karşılaşma, tek bir maç. Ankaragücü’ne kadar gayet iyi bir performans sergiledik. Ancak evimizdeki Rize maçında bir hatamız oldu. Sezon başında kulübümüz ve yönetimimiz seçim sürecindeydi. Bu yüzden geç gelen oyuncu gruplarımız oldu. Oyuncularımız hazır değildi. Burada elbette yapacak bir şey yoktu. Öncelikle en büyük sorumluluk bana ait. 3 hafta önce gayet güzel anılardan bahsederken şu anda kötü bir durumdan bahsediyoruz. Bu bir futbol ne olacağı belli olamıyor. Hazır olmayan oyuncularımız oldu. Geç gelen oyuncularımız oldu. Yaptığım işe gayet sonuna kadar güveniyorum ve bu noktada bütün sorunları çözeceğime inanıyorum” diye konuştu.