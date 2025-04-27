Stant ücreti sahafların fuara katılmasına engel

İlayda SORKU

Bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Kitap Fuarı 18-27 Nisan arasında 10 gün boyunca kitapseverleri ağırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, bugün sona erecek fuara bazı sahaflar katılamadı. Geçen yıl 1000 lira olan stant ücretinin 3 bin 600 liraya çıkarılmasıyla birlikte fuarda yer alamayan 10 sahaf ortak bir bildiriyle yüksek maliyetlerden şikayet etti.

Elektrik bedeli olan 5000 TL hariç metrekare başına yaklaşık dört kat artırılan stant ücreti nedeniyle fuara katılamadıklarını kaydeden sahaflar, bunun bir boykot olmadığını vurguladılar.

Fuara katılmayan sahaf ve kitabevleri şunlar oldu: Baykuş Kitabevi, Belki Kitabevi, Fersuden Sahaf, Hermes Sahaf, Palto Sahaf, Pia Kitabevi, Tamu Sahaf, Velespit Kitabevi, Volga Sahaf ve Zorba Kitabevi.

Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar, “Bu fiyatlarla fuara katılmanın mantıklı olmadığını düşündük. Duyurumuzun asıl nedeni de gelip de bizi fuarda göremeyecek kitapseverlerin bilgilendirilmesi için” dedi. Nar, geçen yıl nisanda stant ücretlerinin 725 lira olduğunu, ekimde ise 1000 liraya yükseldiğini belirtti. Bu yılın ücretinin ise 3 bin 600 liraya çıkarıldığını söyleyerek, “Yalnızca kendi mütevazı bütçelerimizin içerisinde fuarın çok anlamlı olmayacağına karar verdik” dedi.

SAHAF FESTİVALİ TALEBİ

İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok sahaf etkinliğine katıldığını belirten Belki Kitabevi’nden Özgür Madak ise kitap fuarlarını birer buluşma alanı olarak gördüğünü söyledi. Madak, “Ben fuar olarak değil festival olarak görüyorum. Sahaflığı kültür tarihimizin önemli bir parçası olarak göstermek ve tanıtmak için festivalleri önemsiyorum. Ancak bu yılki fiyat artışının makul değildi. Fiyatlar makul seviyelere çekilmediği müddetçe de artık fuarlara katılmayı düşünmüyoruz” dedi.

Madak ayrıca İzmir’de bir “Sahaf Festivali” düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

KİTAP BARONU DEĞİLİZ

Tamu Sahaf’ın sahibi Ahmet Balcı da geçmişte fuarlara katıldığını, ancak bu yılki koşulların katılımı imkânsız kıldığını belirtti. Balcı, şöyle konuştu: “Daha önce aynı organizasyonun birkaç fuarına katıldım. Okurla buluşmanın güzel yollarından birisi. Biz kitap baronu değiliz. Kitap sevgisini başka işlerin önüne koyup okuru kitapla en uygun fiyata buluşturmaya çalışıyoruz.” Balcı, “Biz sadece fuara neden katılmadığımızı soran okurlara topluca cevap vermek istedik” ifadelerini kullandı.