Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Ardahan'dan Kars'a giderken henüz bilinmeyen nedenle Susuz'da devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Ardahan'dan Kars'a gitmek üzere yola çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Susuz ilçesi girişindeki kavşakta devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.