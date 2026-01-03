Giriş / Abone Ol
Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Ardahan'dan Kars'a giderken henüz bilinmeyen nedenle Susuz'da devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.

Güncel
  • 03.01.2026 15:13
  • Giriş: 03.01.2026 15:13
  • Güncelleme: 03.01.2026 15:18
Kaynak: AA
Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
Fotoğraf: AA

Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Ardahan'dan Kars'a gitmek üzere yola çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Susuz ilçesi girişindeki kavşakta devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

