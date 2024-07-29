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Star Wars’ta Prenses Leia’nın giydiği altın bikini açık artırmada satıldı

"Star Wars" (Yıldız Savaşları) serisinin "Jedi'ın Dönüşü" filminde, Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü, açık artırmada 175 bin dolara alıcı buldu.

Kültür Sanat
  • 29.07.2024 10:48
  • Giriş: 29.07.2024 10:48
  • Güncelleme: 29.07.2024 11:00
Kaynak: AA
Star Wars’ta Prenses Leia’nın giydiği altın bikini açık artırmada satıldı
Fotoğraf: Depophotos

"Star Wars" filminde, Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü 175 bin dolara satıldı

Prenses Leia'nın altın bikini kostümü, Texas eyaletinin Dallas şehrindeki müzayede evi Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıkarıldı.

Kostümün açık artırmada büyük ilgi gördüğünü belirten müzayede evi yetkilileri, altın bikininin 175 bin dolara satıldığını ifade etti.

Richard Marquand'ın yönetmenliğini yaptığı Star Wars serisinin üçüncü filmi Jedi'ın Dönüşü, 1983'te vizyona girmişti.

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