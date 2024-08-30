Starbucks kaçta açılıyor? Starbuck kaçta kapanıyor? Starbucks çalışma saatleri 2024

Kahve zinciri Starbucks, Türkiye'de kahve konusunda oldukça popüler. Vatandaşlar özellikle sabah ve gece geç saatlerde 'Starbucks kaçta açılıyor' ve 'Starbucks kaçta kapatıyor' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Starbucks çalışma saatleri şöyle:

STARBUCKS TATİLLERDE AÇIK MI?

Starbucks, dini ve milli tatillerde açıktır.

STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Starbucks kaçta açılıyor?

Starbucks dükkânlarının çalışma saatleri değişiklik gösterir. Starbucks kaçta açılıyor sorusuna şöyle yanıt verilebilir: Örneğin saat 10:00'da açılan bir AVM'nin içinde bulunan Starbucks dükkanıda 10:00'da açılır. Buna karşın, genel olarak Starbucks sabah 07:00 saatinde açılır.

Starbucks kaçta kapanıyor?

Starbucks kaçta kapanıyor sorusuna verilecek yanıt da yukarıdaki gibidir. Bir AVM içindeki starbucks saat 22:00'de kapanır. Dışarıda bulunan bir Starbucks dükkanı genel olarak saat 23:00'te kapanır. Buna karşın, Taksim gibi gece saatlerinde de hayatın işlek olduğu yerlerde Starbucks kapanış saati saat 00.00'dır.

7/24 AÇIK STARBUCKS NEREDE?

Genellikle ücretli otoyollardaki dinlenme tesislerinde yer alan Starbucks'lar 7/24 açıktır.

STARBUCKS KİMİN?

Starbucks İsrail'in mi konusu sıklıkla merak edilen bir konu. Starbucks, Merkezi Seattle'da bulunan bir zincir kahve şirketidir. Şirket, İsrail'e özel olarak bir destek verdiğini reddetmektedir. Starbucks'ın, Türkiye'yi de kapsayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde mağazalarının açma ve işletme yetkisi Kuveyt merkezli Alshaya Group'a aittir.