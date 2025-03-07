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Starbucks Kahve Fiyatları: Starbucks 2025 Güncel Fiyat Listesi

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve ürünlerine zam yapan Starbucks kahve fiyatları tüketicinin gündeminde. Peki ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan 2025 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi...

BirBilgi
  • 07.03.2025 14:54
  • Giriş: 07.03.2025 14:54
  • Güncelleme: 07.03.2025 14:54
Starbucks Kahve Fiyatları: Starbucks 2025 Güncel Fiyat Listesi

Dünya genelinde 65 ülkede 21 bini aşkın şubesiyle hizmet veren en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks ülkemizde de oldukça yaygın ve pek çok yurttaş tarafından tercih edilen bir zincir kahve markasıdır. Ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları pek çok yurttaş tarafından mercek altında. Starbucks kahve fiyatları firmanın ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği zammın ardından değişti.

Starbucks kahve fiyatı listesi, firmanın uyguladığı yüzde 5’lik fiyat artışının ardından pek çok yurttaşın gündemine geldi.

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI

Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle 2025 Starbucks kahve fiyatı listesi:

ESPRESSO & MORE

Soğuk Kahveler

Iced Caffé Americano

  • Tall: 125 TL
  • Grande: 135 TL
  • Venti: 150 TL

Iced Caffé Latte

  • Tall: 145 TL
  • Grande: 155 TL
  • Venti: 165 TL

Iced White Chocolate Mocha

  • Tall: 195 TL
  • Grande: 205 TL
  • Venti: 215 TL

Cold Brew

  • Tall: 155 TL
  • Grande: 170 TL
  • Venti: 180 TL

Cold Brew Latte

  • Tall: 160 TL
  • Grande: 175 TL
  • Venti: 185 TL

Sıcak Kahveler

Filter Coffee

  • Tall: 115 TL
  • Grande: 125 TL
  • Venti: 140 TL

Cappuccino

  • Tall: 145 TL
  • Grande: 155 TL
  • Venti: 165 TL

White Chocolate Mocha

  • Tall: 195 TL
  • Grande: 205 TL
  • Venti: 215 TL

Caffe Mocha

  • Tall: 185 TL
  • Grande: 195 TL
  • Venti: 205 TL

Classic Hot Chocolate

  • Tall: 170 TL
  • Grande: 185 TL
  • Venti: 205 TL

Caffe Misto

  • Tall: 115 TL
  • Grande: 125 TL
  • Venti: 140 TL

Chai Tea Latte

  • Tall: 185 TL
  • Grande: 195 TL
  • Venti: 205 TL

Türk Çayı

  • Short: 80 TL

Caffe Americano

  • Tall: 125 TL
  • Grande: 135 TL
  • Venti: 150 TL

Vanilla Latte

  • Tall: 175 TL
  • Grande: 185 TL
  • Venti: 195 TL

Caramel Macchiato

  • Tall: 180 TL
  • Grande: 190 TL
  • Venti: 200 TL

STARBUCKS EKİM 2025 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

FRAPPUCCİNO

Chocolate Cream Frappuccino

  • Tall: 200 TL
  • Grande: 210 TL
  • Venti: 220 TL

White Chocolate Cream Frappuccino

  • Tall: 200 TL
  • Grande: 210 TL
  • Venti: 220 TL

Espresso Frappuccino

  • Tall: 200 TL
  • Grande: 210 TL
  • Venti: 220 TL

Mocha Frappuccino

  • Tall: 200 TL
  • Grande: 210 TL
  • Venti: 220 TL

STARBUCKS REFRESHA DRİNKS

Cool Lime

  • Tall: 190 TL
  • Grande: 200 TL
  • Venti: 215 TL

Berry Hibiscus

  • Tall: 190 TL
  • Grande: 200 TL
  • Venti: 215 TL

*Bu fiyatlandırmalar Starcuks fiyat politikaları sebebiyle şubeden şubeye değişiklik gösterebilir.

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