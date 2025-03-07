Starbucks Kahve Fiyatları: Starbucks 2025 Güncel Fiyat Listesi

Dünya genelinde 65 ülkede 21 bini aşkın şubesiyle hizmet veren en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks ülkemizde de oldukça yaygın ve pek çok yurttaş tarafından tercih edilen bir zincir kahve markasıdır. Ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları pek çok yurttaş tarafından mercek altında. Starbucks kahve fiyatları firmanın ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği zammın ardından değişti.

Starbucks kahve fiyatı listesi, firmanın uyguladığı yüzde 5’lik fiyat artışının ardından pek çok yurttaşın gündemine geldi.

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI

Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle 2025 Starbucks kahve fiyatı listesi:

ESPRESSO & MORE

Soğuk Kahveler

Iced Caffé Americano

Tall: 125 TL

Grande: 135 TL

Venti: 150 TL

Iced Caffé Latte

Tall: 145 TL

Grande: 155 TL

Venti: 165 TL

Iced White Chocolate Mocha

Tall: 195 TL

Grande: 205 TL

Venti: 215 TL

Cold Brew

Tall: 155 TL

Grande: 170 TL

Venti: 180 TL

Cold Brew Latte

Tall: 160 TL

Grande: 175 TL

Venti: 185 TL

Sıcak Kahveler

Filter Coffee

Tall: 115 TL

Grande: 125 TL

Venti: 140 TL

Cappuccino

Tall: 145 TL

Grande: 155 TL

Venti: 165 TL

White Chocolate Mocha

Tall: 195 TL

Grande: 205 TL

Venti: 215 TL

Caffe Mocha

Tall: 185 TL

Grande: 195 TL

Venti: 205 TL

Classic Hot Chocolate

Tall: 170 TL

Grande: 185 TL

Venti: 205 TL

Caffe Misto

Tall: 115 TL

Grande: 125 TL

Venti: 140 TL

Chai Tea Latte

Tall: 185 TL

Grande: 195 TL

Venti: 205 TL

Türk Çayı

Short: 80 TL

Caffe Americano

Tall: 125 TL

Grande: 135 TL

Venti: 150 TL

Vanilla Latte

Tall: 175 TL

Grande: 185 TL

Venti: 195 TL

Caramel Macchiato

Tall: 180 TL

Grande: 190 TL

Venti: 200 TL

STARBUCKS EKİM 2025 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

FRAPPUCCİNO

Chocolate Cream Frappuccino

Tall: 200 TL

Grande: 210 TL

Venti: 220 TL

White Chocolate Cream Frappuccino

Tall: 200 TL

Grande: 210 TL

Venti: 220 TL

Espresso Frappuccino

Tall: 200 TL

Grande: 210 TL

Venti: 220 TL

Mocha Frappuccino

Tall: 200 TL

Grande: 210 TL

Venti: 220 TL

STARBUCKS REFRESHA DRİNKS

Cool Lime

Tall: 190 TL

Grande: 200 TL

Venti: 215 TL

Berry Hibiscus

Tall: 190 TL

Grande: 200 TL

Venti: 215 TL

*Bu fiyatlandırmalar Starcuks fiyat politikaları sebebiyle şubeden şubeye değişiklik gösterebilir.