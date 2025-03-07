Starbucks Kahve Fiyatları: Starbucks 2025 Güncel Fiyat Listesi
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve ürünlerine zam yapan Starbucks kahve fiyatları tüketicinin gündeminde. Peki ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan 2025 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi...
Dünya genelinde 65 ülkede 21 bini aşkın şubesiyle hizmet veren en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks ülkemizde de oldukça yaygın ve pek çok yurttaş tarafından tercih edilen bir zincir kahve markasıdır. Ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları pek çok yurttaş tarafından mercek altında. Starbucks kahve fiyatları firmanın ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği zammın ardından değişti.
Starbucks kahve fiyatı listesi, firmanın uyguladığı yüzde 5’lik fiyat artışının ardından pek çok yurttaşın gündemine geldi.
STARBUCKS KAHVE FİYATLARI
Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle 2025 Starbucks kahve fiyatı listesi:
ESPRESSO & MORE
Soğuk Kahveler
Iced Caffé Americano
- Tall: 125 TL
- Grande: 135 TL
- Venti: 150 TL
Iced Caffé Latte
- Tall: 145 TL
- Grande: 155 TL
- Venti: 165 TL
Iced White Chocolate Mocha
- Tall: 195 TL
- Grande: 205 TL
- Venti: 215 TL
Cold Brew
- Tall: 155 TL
- Grande: 170 TL
- Venti: 180 TL
Cold Brew Latte
- Tall: 160 TL
- Grande: 175 TL
- Venti: 185 TL
Sıcak Kahveler
Filter Coffee
- Tall: 115 TL
- Grande: 125 TL
- Venti: 140 TL
Cappuccino
- Tall: 145 TL
- Grande: 155 TL
- Venti: 165 TL
White Chocolate Mocha
- Tall: 195 TL
- Grande: 205 TL
- Venti: 215 TL
Caffe Mocha
- Tall: 185 TL
- Grande: 195 TL
- Venti: 205 TL
Classic Hot Chocolate
- Tall: 170 TL
- Grande: 185 TL
- Venti: 205 TL
Caffe Misto
- Tall: 115 TL
- Grande: 125 TL
- Venti: 140 TL
Chai Tea Latte
- Tall: 185 TL
- Grande: 195 TL
- Venti: 205 TL
Türk Çayı
- Short: 80 TL
Caffe Americano
- Tall: 125 TL
- Grande: 135 TL
- Venti: 150 TL
Vanilla Latte
- Tall: 175 TL
- Grande: 185 TL
- Venti: 195 TL
Caramel Macchiato
- Tall: 180 TL
- Grande: 190 TL
- Venti: 200 TL
STARBUCKS EKİM 2025 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
FRAPPUCCİNO
Chocolate Cream Frappuccino
- Tall: 200 TL
- Grande: 210 TL
- Venti: 220 TL
White Chocolate Cream Frappuccino
- Tall: 200 TL
- Grande: 210 TL
- Venti: 220 TL
Espresso Frappuccino
- Tall: 200 TL
- Grande: 210 TL
- Venti: 220 TL
Mocha Frappuccino
- Tall: 200 TL
- Grande: 210 TL
- Venti: 220 TL
STARBUCKS REFRESHA DRİNKS
Cool Lime
- Tall: 190 TL
- Grande: 200 TL
- Venti: 215 TL
Berry Hibiscus
- Tall: 190 TL
- Grande: 200 TL
- Venti: 215 TL
*Bu fiyatlandırmalar Starcuks fiyat politikaları sebebiyle şubeden şubeye değişiklik gösterebilir.