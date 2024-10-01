Starbucks Kahve Fiyatları: Starbucks Ekim 2024 Güncel Fiyat Listesi

Dünya genelinde 65 ülkede 21 bini aşkın şubesiyle hizmet veren en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks ülkemizde de oldukça yaygın ve pek çok yurttaş tarafından tercih edilen bir zincir kahve markasıdır. Ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları pek çok yurttaş tarafından mercek altında. Starbucks kahve fiyatları firmanın 2024'te ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği zammın ardından değişti.

Starbucks kahve fiyatı listesi, firmanın uyguladığı yüzde 5’lik fiyat artışının ardından pek çok yurttaşın gündemine geldi.

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI

Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi:

ESPRESSO & MORE

Soğuk Kahveler

Iced Caffé Americano

Tall: 90 TL

Grande: 100 TL

Venti: 115 TL

Iced Caffé Latte

Tall: 109 TL

Grande: 119 TL

Venti: 129 TL

Iced White Chocolate Mocha

Tall: 145 TL

Grande: 160 TL

Venti: 175 TL

Cold Brew

Tall: 115 TL

Grande: 125 TL

Venti: 135 TL

Cold Brew Latte

Tall: 120 TL

Grande: 130 TL

Venti: 140 TL

Sıcak Kahveler

Filter Coffee

Tall: 85 TL

Grande: 95 TL

Venti: 110 TL

Cappuccino

Tall: 109 TL

Grande: 119 TL

Venti: 129 TL

White Chocolate Mocha

Tall: 145 TL

Grande: 160 TL

Venti: 175 TL

Caffe Mocha

Tall: 140 TL

Grande: 155 TL

Venti: 170 TL

Classic Hot Chocolate

Tall: 125 TL

Grande: 145 TL

Venti: 160 TL

Caffe Misto

Tall: 85 TL

Grande: 95 TL

Venti: 110 TL

Chai Tea Latte

Tall: 125 TL

Grande: 145 TL

Venti: 169 TL

Türk Kahvesi

Single: 80 TL

Double: 90 TL

Türk Çayı

Short: 50 TL

Tall: 60 TL

Caffe Americano

Tall: 42 TL

Grande: 47 TL

Venti: 53 TL

Vanilla Latte

Tall: 90 TL

Grande: 100 TL

Venti: 115 TL

Caramel Macchiato

Tall: 130 TL

Grande: 145 TL

Venti: 160 TL

STARBUCKS EKİM 2024 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

FRAPPUCCİNO

Chocolate Cream Frappuccino

Tall: 145 TL

Grande: 160 TL

Venti: 175 TL

White Chocolate Cream Frappuccino

Tall: 145 TL

Grande: 160 TL

Venti: 175 TL

Espresso Frappuccino

Tall: 145 TL

Grande: 160 TL

Venti: 175 TL

Mocha Frappuccino

Tall: 145 TL

Grande: 160 TL

Venti: 175 TL

STARBUCKS REFRESHA DRİNKS

Cool Lime

Tall: 137 TL

Grande: 150 TL

Venti: 167 TL

Berry Hibiscus

Tall: 137 TL

Grande: 150 TL

Venti: 167 TL

*Bu fiyatlandırmalar Starcuks fiyat politikaları sebebiyle şubeden şubeye değişiklik gösterebilir.