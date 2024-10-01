Starbucks Kahve Fiyatları: Starbucks Ekim 2024 Güncel Fiyat Listesi
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve 2024'te ürünlerine zam yapan Starbucks kahve fiyatları tüketicinin gündeminde. Peki ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi...
Dünya genelinde 65 ülkede 21 bini aşkın şubesiyle hizmet veren en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks ülkemizde de oldukça yaygın ve pek çok yurttaş tarafından tercih edilen bir zincir kahve markasıdır. Ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları pek çok yurttaş tarafından mercek altında. Starbucks kahve fiyatları firmanın 2024'te ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği zammın ardından değişti.
Starbucks kahve fiyatı listesi, firmanın uyguladığı yüzde 5’lik fiyat artışının ardından pek çok yurttaşın gündemine geldi.
STARBUCKS KAHVE FİYATLARI
Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi:
ESPRESSO & MORE
Soğuk Kahveler
Iced Caffé Americano
- Tall: 90 TL
- Grande: 100 TL
- Venti: 115 TL
Iced Caffé Latte
- Tall: 109 TL
- Grande: 119 TL
- Venti: 129 TL
Iced White Chocolate Mocha
- Tall: 145 TL
- Grande: 160 TL
- Venti: 175 TL
Cold Brew
- Tall: 115 TL
- Grande: 125 TL
- Venti: 135 TL
Cold Brew Latte
- Tall: 120 TL
- Grande: 130 TL
- Venti: 140 TL
Sıcak Kahveler
Filter Coffee
- Tall: 85 TL
- Grande: 95 TL
- Venti: 110 TL
Cappuccino
- Tall: 109 TL
- Grande: 119 TL
- Venti: 129 TL
White Chocolate Mocha
- Tall: 145 TL
- Grande: 160 TL
- Venti: 175 TL
Caffe Mocha
- Tall: 140 TL
- Grande: 155 TL
- Venti: 170 TL
Classic Hot Chocolate
- Tall: 125 TL
- Grande: 145 TL
- Venti: 160 TL
Caffe Misto
- Tall: 85 TL
- Grande: 95 TL
- Venti: 110 TL
Chai Tea Latte
- Tall: 125 TL
- Grande: 145 TL
- Venti: 169 TL
Türk Kahvesi
- Single: 80 TL
- Double: 90 TL
Türk Çayı
- Short: 50 TL
- Tall: 60 TL
Caffe Americano
- Tall: 42 TL
- Grande: 47 TL
- Venti: 53 TL
Vanilla Latte
- Tall: 90 TL
- Grande: 100 TL
- Venti: 115 TL
Caramel Macchiato
- Tall: 130 TL
- Grande: 145 TL
- Venti: 160 TL
STARBUCKS EKİM 2024 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
FRAPPUCCİNO
Chocolate Cream Frappuccino
- Tall: 145 TL
- Grande: 160 TL
- Venti: 175 TL
White Chocolate Cream Frappuccino
- Tall: 145 TL
- Grande: 160 TL
- Venti: 175 TL
Espresso Frappuccino
- Tall: 145 TL
- Grande: 160 TL
- Venti: 175 TL
Mocha Frappuccino
- Tall: 145 TL
- Grande: 160 TL
- Venti: 175 TL
STARBUCKS REFRESHA DRİNKS
Cool Lime
- Tall: 137 TL
- Grande: 150 TL
- Venti: 167 TL
Berry Hibiscus
- Tall: 137 TL
- Grande: 150 TL
- Venti: 167 TL
*Bu fiyatlandırmalar Starcuks fiyat politikaları sebebiyle şubeden şubeye değişiklik gösterebilir.