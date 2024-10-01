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Starbucks Kahve Fiyatları: Starbucks Ekim 2024 Güncel Fiyat Listesi

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve 2024'te ürünlerine zam yapan Starbucks kahve fiyatları tüketicinin gündeminde. Peki ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi...

BirBilgi
  • 01.10.2024 12:24
  • Giriş: 01.10.2024 12:24
  • Güncelleme: 01.10.2024 12:24
Starbucks Kahve Fiyatları: Starbucks Ekim 2024 Güncel Fiyat Listesi

Dünya genelinde 65 ülkede 21 bini aşkın şubesiyle hizmet veren en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks ülkemizde de oldukça yaygın ve pek çok yurttaş tarafından tercih edilen bir zincir kahve markasıdır. Ülkemizde yüzlerce şubesi bulunan Starbucks kahve fiyatları pek çok yurttaş tarafından mercek altında. Starbucks kahve fiyatları firmanın 2024'te ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği zammın ardından değişti.

Starbucks kahve fiyatı listesi, firmanın uyguladığı yüzde 5’lik fiyat artışının ardından pek çok yurttaşın gündemine geldi.

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI

Peki, Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? İşte en güncel haliyle Starbucks kahve fiyatı listesi:

ESPRESSO & MORE

Soğuk Kahveler

Iced Caffé Americano

  • Tall: 90 TL
  • Grande: 100 TL
  • Venti: 115 TL

Iced Caffé Latte

  • Tall: 109 TL
  • Grande: 119 TL
  • Venti: 129 TL

Iced White Chocolate Mocha

  • Tall: 145 TL
  • Grande: 160 TL
  • Venti: 175 TL

Cold Brew

  • Tall: 115 TL
  • Grande: 125 TL
  • Venti: 135 TL

Cold Brew Latte

  • Tall: 120 TL
  • Grande: 130 TL
  • Venti: 140 TL

Sıcak Kahveler

Filter Coffee

  • Tall: 85 TL
  • Grande: 95 TL
  • Venti: 110 TL

Cappuccino

  • Tall: 109 TL
  • Grande: 119 TL
  • Venti: 129 TL

White Chocolate Mocha

  • Tall: 145 TL
  • Grande: 160 TL
  • Venti: 175 TL

Caffe Mocha

  • Tall: 140 TL
  • Grande: 155 TL
  • Venti: 170 TL

Classic Hot Chocolate

  • Tall: 125 TL
  • Grande: 145 TL
  • Venti: 160 TL

Caffe Misto

  • Tall: 85 TL
  • Grande: 95 TL
  • Venti: 110 TL

Chai Tea Latte

  • Tall: 125 TL
  • Grande: 145 TL
  • Venti: 169 TL

Türk Kahvesi

  • Single: 80 TL
  • Double: 90 TL

Türk Çayı

  • Short: 50 TL
  • Tall: 60 TL

Caffe Americano

  • Tall: 42 TL
  • Grande: 47 TL
  • Venti: 53 TL

Vanilla Latte

  • Tall: 90 TL
  • Grande: 100 TL
  • Venti: 115 TL

Caramel Macchiato

  • Tall: 130 TL
  • Grande: 145 TL
  • Venti: 160 TL

STARBUCKS EKİM 2024 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

FRAPPUCCİNO

Chocolate Cream Frappuccino

  • Tall: 145 TL
  • Grande: 160 TL
  • Venti: 175 TL

White Chocolate Cream Frappuccino

  • Tall: 145 TL
  • Grande: 160 TL
  • Venti: 175 TL

Espresso Frappuccino

  • Tall: 145 TL
  • Grande: 160 TL
  • Venti: 175 TL

Mocha Frappuccino

  • Tall: 145 TL
  • Grande: 160 TL
  • Venti: 175 TL

STARBUCKS REFRESHA DRİNKS

Cool Lime

  • Tall: 137 TL
  • Grande: 150 TL
  • Venti: 167 TL

Berry Hibiscus

  • Tall: 137 TL
  • Grande: 150 TL
  • Venti: 167 TL

*Bu fiyatlandırmalar Starcuks fiyat politikaları sebebiyle şubeden şubeye değişiklik gösterebilir.

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