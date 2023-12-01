Starbucks önündeki 'protesto kefeni' fünye ile patlatıldı

Mardin’de Starbucks şubesinin önündeki otobüs durağına bırakılan ve üzerinde kırmızı boya ile kahve şubesinin ismi yazılan ‘bebek kefeni’ şekli verilmiş paket, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketten afiş çıktı.



Artuklu’da bir AVM’nin giriş katındaki Starbucks kahve zinciri şubesinin önündeki otobüs durağında şüpheli bir paket görenler, durumu polise bildirdi.

Paketin bomba olabileceği şüphesiyle, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler, paketin bebek kefeni şeklinde olduğunu, üzerinde kırmızı boya ile kahve zincirinin isminin yazıldığını gördü.

Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, fünye ile kontrollü şekilde patlatılan paketin içerisinden, ‘Starbucks'a gitme’ uyarısı ve ‘İsrail’e destek veren de katildir’ yazılı afiş çıktı.

Ajansın geçtiği fotoğraflarda bazı kişilerin pankartı tuttuğu görüldü. Ancak olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.