Starbucks'ta büyük grev: Mamdani ve Sanders işçilerle yan yana

ABD'de Starbucks'ın 65 mağazasındaki binden fazla sendikalı barista, toplu sözleşme çıkmazı nedeniyle ülke genelinde greve gitti.

Ülke çapında 12 bin Starbucks işçisinin katıldığı "Red Cup Rebellion" (Kırmızı Kupa İsyanı) grevi rekor kırarken, New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani ve bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, Brooklyn’deki greve katıldı.

ABD’de sendikalı Starbucks işçilerinin ülke çapındaki grevi büyürken, binlerce işçi aynı gün milyonlarca dolarlık bir kazanım elde etti. Starbucks, New York’ta 15 bini aşkın çalışana sabit çalışma saatleri vermediği ve gerekçesiz şekilde vardiyalarını azalttığı iddiaları üzerine yaklaşık 35 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Şirket ayrıca 3,4 milyon dolar da idari para cezası ödeyecek ve kentin “Adil Çalışma Haftası” yasasına uymayı taahhüt edecek.

ÜLKE GENELİNDE GREV SÜRÜYOR

Anlaşma, Starbucks Workers United sendikasının kasım ayından bu yana ABD genelindeki onlarca mağazada sürdürdüğü grevin ortasında geldi. Grevin etkisine ilişkin taraflar arasında anlaşmazlık devam ediyor.

Grev hattına en güçlü siyasi katkı, New York’un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'tan geldi. Mamdani ve Sanders, pazartesi günü Brooklyn’de grevdeki işçileri ziyaret etti.

Mamdani, grev başladığında yaptığı açıklamada, “Starbucks işçileri adil bir sözleşme için haksız çalışma uygulamalarına karşı greve gidiyor. Grev sürerken Starbucks’tan alışveriş yapmayacağım, sizleri de bize katılmaya çağırıyorum” demişti.