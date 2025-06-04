Starbucks, Türkiye’de kahve fiyatlarına yüzde 15 zam yaptı
Dünya çapındaki kahve zinciri Starbucks, dün itibarıyla Türkiye’deki ürün fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 zam yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahve zinciri Starbucks, 3 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’deki ürün fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 zam yaptı.
Zamla beraber küçük boy filtre kahve 110 TL’ye, orta boy 120 TL’ye, büyük boy 130 TL’ye yükseldi.
Şirket yetkilileri zammın gerekçesi olarak artan operasyonel maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki küresel yükselişi gösterdi.
Türkiye genelinde yaygın mağaza ağına sahip Starbucks, önceki fiyat artışını Ocak 2025’te gerçekleştirmişti. Yeni zamla birlikte, son bir yıldaki toplam fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.