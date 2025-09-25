Starbucks yüzlerce şubesini kapatıyor

Starbucks, ABD ile Kanada’da yüzlerce mağazasını kapatmayı planlıyor. Bu karar, şirketin bu yılki ikinci toplu işten çıkarma hamlesi oldu.

Seattle merkezli kahve devi, pozisyonları kaldırılan kurumsal çalışanlara cuma günü erken saatlerde bildirimde bulunacak. Kuzey Amerika’daki bazı şubelerin kapatılmasına ilişkin duyuruların ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, şirketin açıklaması, birçok Starbucks mağazasının mali hedeflerini tutturamadığını ortaya koyan bir incelemenin ardından geldi. Starbucks CEO’su Brian Niccol, perşembe günü çalışanlara gönderdiği mektupta, bazı kafelerin de müşteri beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle kapanacağını belirtti. Niccol, kahve zincirini daha davetkâr bir buluşma noktası haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Şirket, menü seçeneklerini sadeleştirmenin yanı sıra, içeceklerin kupa ile servis edilmesi ve yemek alanlarında basılı gazete bulundurulması gibi yeniliklere odaklanıyor. Niccol, "Her yıl finansal performans, kira sözleşmelerinin sona ermesi gibi nedenlerle mağazalar açıp kapatıyoruz. Ancak bu kez, topluluklarımızın merkezinde yer alan kahvehanelerimizi kapatmak çok daha zorlu bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 1'İ İŞİNDEN OLACAK

Starbucks, yüzlerce mağazanın kapatılmasıyla birlikte şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 1’inin işten çıkarılacağını açıkladı.Açıklamada, Kuzey Amerika’daki mağaza sayısının bu yıl sonunda geçen yıla göre 124 azalarak 18 bin 300’e düşmesinin beklendiği aktarıldı. Haziran ayında şirketin bölgede 18 bin 734 lokasyonu bulunuyordu. Bir mali yıl içinde mağaza sayısının azalması Starbucks için nadir görülen bir durum olarak öne çıkıyor.

Şirket, işten çıkarılan çalışanlara kıdem tazminatı ve çeşitli destek paketleri sunulacağını duyurdu.