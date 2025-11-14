Starbucks’ın sendikalı baristalarından Kırmızı Kupa Günü’nde grev

Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce Starbucks çalışanı, şirketin en yoğun günlerinden biri olan 'Kırmızı Kupa Günü'nde eş zamanlı olarak 65 mağazada greve giderek büyük bir protestoya imza attı.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE TIKANDI

Bloomberght'de yer alan habere göre, sendikalı işçiler, uzun süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydedilmemesi üzerine bu eylemi başlattıklarını duyurdu.

Starbucks'ın en yüksek satış potansiyeline sahip olduğu 'Kırmızı Kupa Günü'nde gerçekleşen bu grev, şirketin işleyişini önemli ölçüde aksatmayı hedefliyor.

Bilindiği üzere şirket, her yıl bu özel günde müşterilerine ücretsiz ve tekrar kullanılabilir bardaklar dağıtarak yoğun bir ilgi görüyor.

New York, Philadelphia, Minneapolis, San Diego, St. Louis, Dallas, Columbus ve Seattle gibi büyük şehirlerdeki Starbucks şubelerini etkileyen grev dalgasının büyümesi bekleniyor.

Sendika yetkilileri, Starbucks yönetimi ile toplu sözleşme konusunda bir anlaşmaya varılmadığı takdirde daha fazla sayıda mağazanın da greve katılacağını açıkça belirtti.

Şirket cephesinden yapılan ilk açıklamalarda ise çoğu mağazanın normal faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.

ÇALIŞANLARIN SESİ YÜKSELİYOR

Grevdeki Starbucks çalışanları, öncelikli olarak çalışma saatlerinin uzatılması ve personel sayısının artırılması yönünde taleplerini dile getiriyor.

Günlük rutin haline gelen uzun müşteri kuyruklarının bu durumdan kaynaklandığını belirten çalışanlar, ayrıca daha yüksek maaş beklentilerini de vurguluyor.

Sektöründe en iyi ücret ve yan hakları sunduğunu iddia eden Starbucks yönetimine karşılık, çalışanlar sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılma endişelerini dile getiriyor.

Çalışan İlişkileri Direktörü Sara Kelly ise görüşmelere açık olduklarını ve makul bir anlaşmaya varılabileceği yönünde umutlu olduklarını belirtti.