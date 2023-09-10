Starlink uyduları Aşkale semalarında görüldü

Erzurum’un Aşkale ilçesi Pırnakaban köyü semalarında görülen Starlink uyduları, heyecana neden oldu.

Aşkale’nin Pırnakaban köyü semalarında saat 19.45 sıralarında görülen Starlink uyduları heyecana neden olurken, o anlar objektiflere yansıdı. İlçe sakinleri gökyüzünde sıralı şekildeki parlak uyduları şaşkınlık ve heyecanla izledi.

Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.