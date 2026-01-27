Starmer: İngiltere, ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pekin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile Çin arasında bir seçim yapmaya zorlanmayacağını söyledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Starmer, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’i görmezden gelmenin mantıklı olmayacağını belirterek, İngiliz şirketleri için “önemli ekonomik fırsatlar” bulunduğuna dikkat çekti.

Sekiz yıl aradan sonra bir İngiliz başbakan tarafından gerçekleştirilecek ilk Çin ziyarette Starmer, Çinli liderlerle ulusal güvenlik ve insan hakları konularını da gündeme getireceğini ifade ederken, ekonomik ilişkilerin öncelikli olacağını kaydetti.

İngiltere’nin ABD ile güvenlik ve savunma alanlarında yakın ilişkilerini sürdüreceğini belirten Starmer, buna paralel olarak Çin ile ticari bağların güçlendirilebileceğini söyledi.