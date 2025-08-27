Starship'in 10’uncu test uçuşu gerçekleştirildi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketi 10’uncu test uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği duyuruldu.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship’in 10’uncu uçuş denemesini yaptı. 8 yapay Starlink uydusunu taşıyan Starship roketi, yerel saat ile 18:30’da ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı.

YENİ NESİL ISI KALKANLARI TEST EDİLDİ

123 metre yüksekliğindeki Starship, kalkıştan üç dakika sonra Super Heavy güçlendiricisinden ayrıldı. Üst kademe, 30 dakikalık uçuşun ardından sekiz adet sahte Starlink uydusunu yörüngeye bıraktı. Uçuşta, yeni nesil altıgen ısı kalkanı karoları da test edildi. Atmosfere yeniden giriş sırasında aşırı ısılara karşı dayanıklılığı ölçülen bu kalkanlar, roketin Mars ve diğer derin uzay görevlerinde kullanılabilmesi için kritik önem taşıdığı biliniyor.

PLANLANAN ŞEKİLDE İNİŞ GERÇEKLEŞTİ

Super Heavy güçlendirici, Meksika Körfezi’ne alternatif motor konfigürasyonu kullanarak yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. Üst kademe Starship ise Avustralya açıklarında, Hint Okyanusu'na planlandığı gibi indi.

SON 3 DENEME BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI

Starship, 7’inci ve 8’inci uçuş testlerinde fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra havada parçalanmıştı. 9’uncu denemede ise fırlatmadan 30 dakika sonra roketle bağlantının kesildiği bildirilmişti. Son olarak Dünya yörüngesi, Ay ile Mars’a yük ve insan taşıma hedefiyle geliştirilen Starship’in 10’uncu test uçuşu teknik arıza ve hava durumu nedeniyle 2 kez ertelenmişti.