Steam 2024 sonbahar indirimleri ne zaman? Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitiyor? | Steam sonbahar indirimlerinde hangi oyunlar var?

Bilgisayar tabanlı oyunların en büyük sanal mağazalarından biri olan Steam 2024 sonbahar indirimleri 27 Kasım'da başladı. Her yıl sonbahar aylarının başlangıcında gerçekleştirilen indirimlerde pek çok satın alınılabilir oyun yüzde 90'a varan indirimlerle satışa sunuluyor. Özellikle ülkemizde yüksek olan kur farklılıkları sebebiyle pek çok oyun sever Steam 2024 sonbahar indirimlerini iple çekiyor. Peki, Steam 2024 sonbahar indirimleri ne zaman? Steam sonbahar indirimlerinde hangi oyunlar var? Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

STEAM 2024 SONBAHAR İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam sonbahar indirimleri 27 Kasım 2024 Çarşamba günü sabah erken saatlerden itibaren başlayıp 4 Aralık Çarşamba saat 23.59'a dek olacak.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR VAR?

2024 Steam sonbahar indirimlerinde yer alan oyunlar şu şekilde:

Oyun Adı Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Baldur's Gate 3 34,99 $ 27,99 $ Dead by Daylight 14,99 $ 5,99 $ EA Sports FC 25 69,99 $ 34,99 $ The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 $ 7,49 $ The Last of Us Part I 59,99 $ 35,99 $ Battlefield 1 39,99 $ 2,79 $ Detroit Become Human 31,99 $ 9,59 $ Forza Horizon 5 32,78 $ 16,39 $ God of War 49,99 $ 19,99 $ Senua's Saga Hellblade II 22,99 $ 14,94 $ Euro Truck Simulator 2 10,09 $ 2,52 $ Cyberpunk 2077 44,99 $ 20,24 $ Rust 18,99 $ 11,39 $ Diablo IV 49,99 $ 29,99 $ Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49,99 $ 19,99 $ Stardew Valley 5,99 $ 4,19 $ Dying Light 12,99 $ 2,59 $ Days Gone 49,99 $ 12,49 $ Black Desert 4,99 $ 0,49 $ GTA V 39,98 $ 14,98 $

Steam sonbahar indirimlerindeki tüm oyunlar için buradaki bağlantıya tıklayınız.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Steam'in 27 Kasım'da başlayan sonbahar indirimleri 4 Aralık Çarşamba saat 23.59'da bitecek.