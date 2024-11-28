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Steam 2024 sonbahar indirimleri ne zaman? Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitiyor? | Steam sonbahar indirimlerinde hangi oyunlar var?

Oyun severlerin en çok alışveriş yaptığı internet mağazalarından biri olan Steam 2024 sonbahar indirimleri geçtiğimiz gün başladı. Her yıl milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan Steam için pek çok oyun sever Stem 2024 sonbahar indirimleri ne zaman bitiyor aramasını yapıyor. Peki, 27 Kasım'da başlayan Steam 2024 sonbahar indirimleri ne zaman bitiyor? Steam sonbahar indirimlerinde hangi oyunlar var? İşte detaylar...

BirBilgi
  • 28.11.2024 15:15
  • Giriş: 28.11.2024 15:15
  • Güncelleme: 28.11.2024 15:37
Steam 2024 sonbahar indirimleri ne zaman? Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitiyor? | Steam sonbahar indirimlerinde hangi oyunlar var?

Bilgisayar tabanlı oyunların en büyük sanal mağazalarından biri olan Steam 2024 sonbahar indirimleri 27 Kasım'da başladı. Her yıl sonbahar aylarının başlangıcında gerçekleştirilen indirimlerde pek çok satın alınılabilir oyun yüzde 90'a varan indirimlerle satışa sunuluyor. Özellikle ülkemizde yüksek olan kur farklılıkları sebebiyle pek çok oyun sever Steam 2024 sonbahar indirimlerini iple çekiyor. Peki, Steam 2024 sonbahar indirimleri ne zaman? Steam sonbahar indirimlerinde hangi oyunlar var? Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

STEAM 2024 SONBAHAR İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam sonbahar indirimleri 27 Kasım 2024 Çarşamba günü sabah erken saatlerden itibaren başlayıp 4 Aralık Çarşamba saat 23.59'a dek olacak.

Steam resmen dolarla satışa başladı

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR VAR?

2024 Steam sonbahar indirimlerinde yer alan oyunlar şu şekilde:

Oyun AdıNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı
Baldur's Gate 334,99 $27,99 $
Dead by Daylight14,99 $5,99 $
EA Sports FC 2569,99 $34,99 $
The Witcher 3: Wild Hunt29,99 $7,49 $
The Last of Us Part I59,99 $35,99 $
Battlefield 139,99 $2,79 $
Detroit Become Human31,99 $9,59 $
Forza Horizon 532,78 $16,39 $
God of War49,99 $19,99 $
Senua's Saga Hellblade II22,99 $14,94 $
Euro Truck Simulator 210,09 $2,52 $
Cyberpunk 207744,99 $20,24 $
Rust18,99 $11,39 $
Diablo IV49,99 $29,99 $
Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu49,99 $19,99 $
Stardew Valley5,99 $4,19 $
Dying Light12,99 $2,59 $
Days Gone49,99 $12,49 $
Black Desert4,99 $0,49 $
GTA V39,98 $14,98 $

Steam sonbahar indirimlerindeki tüm oyunlar için buradaki bağlantıya tıklayınız.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Steam'in 27 Kasım'da başlayan sonbahar indirimleri 4 Aralık Çarşamba saat 23.59'da bitecek.

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