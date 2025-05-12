Steam 2025 yaz indirimleri ne zaman? Steam yaz indirimleri tarihi

Bilgisayar tabanlı oyunların en büyük sanal mağazalarından biri olan Steam 2025 yaz indirimlerine geri sayım başladı. Her yıl yaz aylarının başlangıcında gerçekleştirilen indirimlerde pek çok satın alınılabilir oyun yüzde 60 indirime giriyor. Özellikle ülkemizde yüksek olan kur farklılıkları sebebiyle pek çok oyun sever Steam 2025 yaz indirimlerini iple çekiyor. Peki Peki, Steam 2025 yaz indirimleri ne zaman? İşte Steam yaz indirimleri tarihi...

STEAM 2025 YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam yaz indirimleri 26 Haziran 2025 Perşembe günü sabah erken saatlerden itibaren başlayıp 10 Temmuz Perşembe saat 23.59'a dek olacak.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR OLACAK?

2025 Steam yaz indirimlerinde henüz hangi oyunların ne kadar indirimde olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu indirimler açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ TARİHİ

Steam tarafından açıklanan 2025 Steam yaz indirimleri tarihi 26 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.