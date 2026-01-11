Stefan Kuntz hakkında 'taciz' iddiası

Bundesliga ekibi Hamburg'un Sportif Direktörü Stefan Kuntz'un görevden ayrılmasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

BILD’in haberine göre, ayrılığın arkasında çok daha ciddi iddiaların bulunduğu belirtildi. Buna göre kulüpte çalışan bazı kadınlar, Kuntz hakkında suçlamalarda bulundu. Bu iddiaların, sözleşmenin derhal feshedilmesine yol açtığı belirtildi.

Çalışanlar, futbol yöneticisini cinsel tacizle suçladı. Kadınlardan birinin, Kuntz’un sözleri nedeniyle kendisini oral sekse zorlanmış gibi hissettiği öne sürülüyor.

1996'da Avrupa Şampiyonu olan Almanya Milli Takımı'nın bir parçası olan Kuntz, Hamburg'a Mayıs 2024’te katılmıştı. 7 yıl aradan sonra kulübün Bundesliga’ya dönüşü geçen yaz onun döneminde gerçekleşmişti.

Sportif direktörlük görevindeki Kuntz’un sözleşme uzatması gündemdeyken aralık ayının başında bir kadın çalışan kulübün denetim kuruluna başvurdu. BILD’in edindiği bilgilere göre söz konusu kadın, Kuntz’un davranışlarını sözlü cinsel taciz ve uygunsuz olarak tanımladı. Olayla ilgili bilgi sahibi üç farklı kişi, bu anlatımı birbirinden bağımsız şekilde doğruladı.

DENETİM KURULU DEVREYE GİRDİ

Denetim kurulu, olayın ardından harici bir hukuk bürosu görevlendirdi. Avukatlar ilk olarak şikâyetçi kadınla görüştü. Görüşmede kadın, Kuntz’la benzer deneyimler yaşadığını öne süren başka bir HSV çalışanının ismini verdi. Bu ikinci kadın da avukatlar tarafından dinlendi.

Kulüp çevrelerinden edinilen bilgilere göre, hukukçular her iki kadının ifadelerini de inandırıcı buldu. Özellikle ikinci çalışanın ayrıntılı anlatımının değerlendirmede belirleyici olduğu ifade ediliyor. Bu süreçte başka mağdurların da ortaya çıktığı iddia edildi.

Yılın son HSV maçından önce olaylar ciddiyet kazandı. BILD’in haberine göre, Denetim Kurulu Başkanı Michael Papenfuß’un da aralarında bulunduğu bazı kurul üyeleri, kulüp binasındaki ofisinde Kuntz’la bir araya gelerek iddiaları kendisine iletti.

Kuntz’un ilk etapta kurul karşısında savunma yapacağını söylediği, ancak bu görüşmenin gerçekleşmediği aktarılıyor. Kulüp cephesi, planlanan toplantının Kuntz’un avukatı tarafından iptal edildiğini belirtiyor. Kuntz’a yakın kaynaklar ise, kendisine hiçbir zaman savunma hakkı tanınmadığını savunuyor.

KUNTZ’TAN YANIT YOK, AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Kuntz’tan iddialara doğrudan bir yanıt gelmedi. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada ise, Hamburg'tan “kişisel ailevi nedenlerle kısa süreli bir sözleşme feshi talep ettiğini” ifade etmekle yetindi.

Kuntz’a yakın çevreler, kendisinin kadınların ayrıntılı suçlamalarını hâlâ bilmediğini öne sürdü. 'Oral seks' talebi iddiası kesin bir dille reddedildi. İddiaların bir iftira kampanyası olduğu savunuluyor. Motif olarak ise para gösteriliyor: Kuntz cephesine göre, yapılan fesih anlaşmasıyla kulüp milyonlarca euro tasarruf etti. Çünkü geçen yazki Bundesliga’ya yükseliş sonrası Kuntz’un sözleşme şartları önemli ölçüde iyileşmişti.

Stefan Kuntz 2021-2023 yılları arasında Türkiye Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.