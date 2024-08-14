Stefan Savic, Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.