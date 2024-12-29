‘Stefan Zweig Dünya Yazarı’ sergisi Çanakkale’de

Kültür Sanat Servisi

"Stefan Zweig. Dünya Yazarı" sergisi, Avusturya Kültür Ofisi, Kepez Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğiyle Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Stefan Zweig’in yaşamını ve eserlerini konu alan "Stefan Zweig. Dünya Yazarı" gezici sergisi, Türkiye turuna Çanakkale’de devam ediyor. Sergi 25 Ocak’a kadar ziyarete açık. Sergi, Zweig’in yarattığı etkileyici karakterler, edebi yapıtları ve onun geçirdiği çeşitli mekânları ayrıntılı bir şekilde sergiliyor.