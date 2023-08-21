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Stefano Sturaro, Fatih Karagümrük’te

Ajans Haberleri
  • 21.08.2023 13:25
  • Giriş: 21.08.2023 13:25
  • Güncelleme: 21.08.2023 13:26
Kaynak: İHA
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Stefano Sturaro, Fatih Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Stefano Sturaro’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-siyahlılar, son olarak İtalya Ligi takımlarından Genoa forması giyen Stefano Sturaro’yu renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus’ta 4 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Stefano Sturaro, İtalya A Milli Takımı’nın formasını da 4 kez giyme başarısı gösterdi. Stefano Sturaro’ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz" denildi. 

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