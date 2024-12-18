Steiermark'ta bir ilk: Radikal sağ parti lideri Eyalet Başbakanı

Serdar Paulo Erdost

Avusturya’nın güneydoğusunda Slovenya’ya komşu eyaleti Steiermark’ta yeni koalisyon hükümeti, radikal sağcı parti “Özgürlük Partisi” (FPÖ) önderliğinde, tutucu Halk Partisi’nin (ÖVP) ortaklığıyla kuruldu. 24 Kasım 2024 tarihinde yapılan Eyalet Parlamentosu seçimlerinde ırkçı parti FPÖ oylarını yüzde 17,53 arttırarak yüzde 35,02 ile birinci siyasal güç olmuş, Eyalet Başbakanlığı´nı o güne kadar elinde bulunduran ÖVP ise yüzde 9,18 kayıpla büyük bir hezimete uğrayarak seçimden yüzde 26,87 oranıyla ikinci parti olarak çıkmıştı.

Birkaç hafta süren koalisyon görüşmeleri ve yeni eyalet koalisyon hükümeti üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından parti liderleri yeni programı açıkladı. Artık Steiermark Eyaleti’nin yeni Başbakanı radikal sağcı parti liste başı adayı Mario Kunasek (FPÖ). Yardımcılığını da bu hafta beklenmedik bir şekilde ÖVP parti başkanlığına getirilen Manuela Khom üstlenecek. Manuela Kohm şimdiye dek Eyalet Parlamentosu Başkanlığı görevinde bulunuyordu. FPÖ ile koalisyon hükümeti anlaşmasındaki baş müzakereci ve hafta başına kadar ÖVP parti başkanı olan Christopher Drexler kendi partisi bünyesindeki işveren kurumlarının baskısı üzerine son anda yorum bile yapmaya zaman bulamadan gitmek zorunda kaldı ve yerini Manula Kohm'a bıraktı. Avusturya’da tanınmış radikal sağcı lider Jörg Haider’den (o zaman Kärnten Eyaleti) sonra bir FPÖ parti başkanı ikinci kez Eyalet Başbakanı oluyor. Başbakanın yemin töreni ise yarın.

"ÖNCÜ KÜLTÜR" VE UYUMDA "BASKI POLİTİKASI"

FPÖ ve ÖVP koalisyonu konsepti, açıklanan programlarının göçmenlerle ilgili bölümüne bakıldığında açık bir şekilde ırkçı parti FPÖ’nün imzasını taşıyor. Her görüşmede “Anayurt Steiermark ve onun insanlarının çıkarı” sözcüklerini bıkmadan yineleyen FPÖ, hükümet programı başlığında da ağırlıklı olarak bu durumu vurguluyor: “Güçlü Steiermark | Güvenli Gelecek”. Eyalet yeni Başbakanı Mario Kunasek (FPÖ) basına açıklanan programın yerini de tesadüfen seçmiş değil. Eyalet Müzesinin Anayurt Salonu.

Elbette koalisyonun ekonomik programında ÖVP’nin izleri sezilse de, aynı istemler FPÖ’nün de ajandasında bulunmaktaydı. “Bölgenin yatırıma cazip tutulması“ ve “Başarının üstünlüğü“ gibi.

Özellikle “Öncü Kültür“ konusu öteden beri tutucu kesimlerin yoğun bir istemiydi. Eyalet yeni başbakanı radikal sağcı FPÖ parti lideri Mario Kunasek koalisyon programına, “Steiermark gelenek ve göreneklerinin“ bir değerler kataloğu olarak alındığını belirtti. Bu değerler kataloğu, göçmenlerin kendilerinin bu ülkeye sadakatlerini göstermek için benimsemek zorunda kalacağı bir ölçek. Ülkede alışılagelmiş noel ve paskalya bayramını kutlamak, göçmenlerin de uyması gereken çok doğal bir beklenti olarak açıklandı.

Bunun yanında bir “İslam Dokümentasyon Bölümü“ açılması programda yer alıyor. Benzer bir kurum zaten Federal Devlet tarafından kurulmuştu. Ama Steiermark, İslam karşıtlığını eyalet topraklarında da hissettirmek istiyor. Kamu kurumlarında çalışanların kılık ve kıyafetlerinde dini inanışın ağır basmaması gerekiyor. Bu türban, başörtüsü gibi dini giysilere izin verilemeyeceği anlamını taşıyor.

MÜLTECİLERE PARA YERİNE "ÖDEME ÇEKİ"

Bu uygulama şu anda Yukarı Avusturya Eyaletinde deneme safhasında. Mültecilerin temel gereksinimleri için aldıkları para yardımlarından ailelerine de banka yoluyla bu yardımın bir bölümünü gönderdikleri saptanmıştı. Ya da borçlarını kapatmak için bu paranın kullanıldığı biliniyor. “Suiistimali önlemek” amacıyla, bundan böyle para yerine dijital “ödeme çeki” verilecek. Fakat bu “ödeme çeki” ile ancak belirli dükkan veya marketlerden alışveriş yapılabilecek. Bu da temel özgürlüklerle çelişen bir durum. Şu anda bu konuyla ilgili bir dava mahkemede görüşülüyor. Buna rağmen Steiermark Eyaleti FPÖ ve ÖVP koalisyonu bu konuda ısrarlı. Şu anda ırkçı parti FPÖ’nün temsil ettiği “Sosyal Adalet” bununla sınırlı: Sosyal yardımın suiistimalinin önüne geçilmesi. Mülteciler adaletsiz toplumun günah keçisi durumunda ve radikal sağ parti FPÖ kıskançlığı toplumun en alt kesimlerine yönelik sürekli kışkırtıyor.

Çok çocuklu ailelerin aldığı sosyal yardıma da bir tavan getiriliyor. FPÖ için “Başarının üstünlüğü“ Hıristiyan Demokrat ÖVP´nin anlayışından çok daha başka bir yerde. FPÖ kazancın sosyal yardım tarafından mı, yoksa ücretli bir iş ya da emek sarf ederek mi elde edildiğini “Başarının üstünlüğü“nün sarkacı olarak görüyor. Mağduriyet kişiye özel bir sorunmuş gibi, emekçiler, sosyal yardım almak zorunda kalmış kesimlerle karşı karşıya getiriliyor. FPÖ bunu da topluma “Sosyal Adalet“ olarak dikte ettirmekle ve çözüm arayan alt kesime bir ruhsal subap olarak sunmakta başarılı.

KOALİSYON HÜKÜMETİ BUGÜN GÜVENOYU ALDI

Eyalet Başbakanı, Eyalet Başbakan Yardımcısı ve altı bakandan oluşan hükümet resmi olarak bugün göreve başladı. Eyalet Parlamentosundaki oylamada Sosyal Demokratlar (SPÖ), Yeşiller, Kommunistler (KPÖ) ve Yeni Liberaller (NEOS), FPÖ ve ÖVP koalisyon hükümetine karşı oy kullandılar. 30´a karşı 18 oyla hükümet parlamentodan onay aldı.