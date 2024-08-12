Stellantis’te 2 bin 430 işçi çıkarılacak

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ABD’li otomobil üreticisi Stellantis'in Ram 1500 Classic kamyonetinin üretiminin sonlandırılması gerekçesiyle Michigan'daki fabrikasında ekim ayı itibarıyla 2 bin 450 işçinin işten çıkarılacağı bildirildi.

Evrensel’in haberine göre Stellantis'ten yapılan açıklamada, yeni Ram 1500'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Ram 1500 Classic'in Warren Kamyon Montaj Fabrikası'ndaki üretiminin bu yılın sonlarında sona ereceği belirtildi. Bu gerekçeyle tesisin iki vardiyadan tek vardiya çalışma modeline geçeceği aktarılan açıklamada, tesis içindeki diğer operasyonların Jeep Wagoneer üretimini desteklemek için iki vardiya halinde kalmaya devam edeceği kaydedildi.