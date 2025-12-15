Stephen Curry, Michael Jordan'ı geride bıraktı

NBA’de Portland Trail Blazers, sahasında Golden State Warriors’ı 136-131 mağlup etti. Moda Center’da oynanan karşılaşmada Jerami Grant ve Shaedon Sharpe, 35’er sayıyla galibiyetin mimarları oldu.

Portland’da Robert Williams, 11 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparken Deni Avdija 26 sayıyla skora önemli katkı verdi.

Golden State Warriors’ta Stephen Curry, 48 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.

Curry, bu performansıyla 30 yaşından sonra 45. kez 40 sayı barajını aşarak bu alanda Michael Jordan’a ait rekoru geride bıraktı. Konuk ekipte Jimmy Butler 16, Draymond Green ise 14 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

HAWKS, SIXERS’I SON ANLARDA GEÇTİ

State Farm Arena’da oynanan diğer karşılaşmada Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers’ı 120-117 mağlup etti. Hawks’ta Jalen Johnson, 12 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla “triple-double” yaparak maçın öne çıkan ismi oldu.

Atlanta ekibinde Dyson Daniels 27 sayı ve 10 ribaunt, Onyeka Okongwu ise 20 sayı ve 15 ribauntla “double-double” performansı sergiledi.

Philadelphia 76ers’ta Paul George, 35 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, VJ Edgecombe 26 sayı kaydetti. Joel Embiid ise 22 sayı ve 14 ribauntla “double-double” yaptı. Konuk ekipte milli basketbolcu Adem Bona karşılaşmada forma giymedi.