Stephen Curry'nin skorer oyunu, Warriors'a galibiyet için yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Golden State Warriors'ı 118-110 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekibi Cleveland Cavaliers, lig tarihinde 7 şampiyonluğu bulunan Warriors'ı 8 sayı farkla geçerek 9. maçında 4. galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'ta Caris LeVert 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 top çalma, Donovan Mitchell 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Darius Garland 19 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma ve 4 asist, Evan Mobley 19 sayı ve 5 ribaunt, Max Strus 16 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 4. kez kaybeden Warriors'ta all-star Stephen Curry 30 sayı, Klay Thompson 14 sayı ve 5 ribaunt, Andrew Wiggins 13 sayı ve 5 ribaunt, Jonathan Kuminga 12 sayı ile oynadı.