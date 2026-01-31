Stephen Curry, savaş suçlusu siyonist şirketlere yatırım yapıyor

NBA yıldızı Stephen Curry'nin son üç yıldır İsrail istihbaratıyla bağlantılı teknoloji girişimlerine on milyonlarca dolar yatırım yaptığı iddia edildi.

donotpanic.news'in haberine göre Curry, İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın altyapısının inşasında rol alan eski İsrail askeri istihbarat mensupları tarafından kurulan teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor.

Kendini sosyal adalet savunucusu olarak konumlandıran ve basketbol tarihinin en büyük isimlerinden biri kabul edilen Curry, bu yatırımları kendi girişim sermayesi şirketi Penny Jar Capital aracılığıyla gerçekleştirdi.

Söz konusu şirketlerin tamamı eski İsrailli istihbaratçılar tarafından yönetiliyor ve kadroları da büyük ölçüde bu isimlerden oluşuyor.

Curry’nin bu yatırımları, İsrail istihbarat yapılarıyla derin bağları bulunan İsrailli fonların yanı sıra Siyonist lobilerle ilişkili Amerikan yatırım fonlarıyla birlikte yaptığı belirtildi.

SANAZ YASHAR BAĞLANTISI

Curry’nin 2024 yılında 30 milyon dolarlık yatırım turuna katıldığı Zafran Security, İran’ın Tahran kentinde büyüyen ve genç yaşta İsrail tarafından devşirilen Sanaz Yashar tarafından yönetiliyor. Yashar, İsrail ordusunun iletişimleri dinleyen ve siber saldırılar yürüten birimi Unit 8200 bünyesinde 15 yıl görev yaptı.

Yashar’ın görev süresi, 2014’te Gazze’nin bombalanması ve 2018-2019’daki “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” sırasında yüzlerce Filistinlinin öldürülüp binlercesinin sakat bırakıldığı operasyonları da kapsıyor.

İSRAİL ORDUSU ÖDÜLLENDİRMİŞTİ

Zafran’ın kurucu ortakları Ben Seri ve Snir Havdala da eski İsrail istihbarat subayları. Havdala 10 yıl boyunca Unit 8200’de görev yaparken, Seri ise İsrail’in saldırı amaçlı siber silahlarını geliştiren Unit 81 biriminde çalıştı. Üç isim de İsrail ordusundaki çalışmaları nedeniyle çeşitli ödüller aldı.

Curry, Zafran’a Sequoia Capital ile birlikte yatırım yaptı. Sequoia’nın ortağı Shaun Maguire’ın açık şekilde İsrail yanlısı ve Müslüman karşıtı söylemleriyle tanındığı, İsrail ordusu için Starlink erişimi organize ettiği ve 2024’te bir Filistinliyi asılsız şekilde ABD’deki bir silahlı saldırıyla suçladığı biliniyor. Sequoia’nın, eski İsrail askerleri tarafından kurulan 60’tan fazla savunma teknolojisi şirketine yatırım yaptığı belirtildi.

Zafran’ın diğer yatırımcıları arasında Menlo Ventures ve İsrailli Cyberstarts da yer aldı.

Menlo Ventures ortağı Mark Siegal’ın geçtiğimiz yıl İsrail ziyareti sırasında, “İsrail teknoloji ekosistemi ülkenin hayatta kalması için kritik” dediği ve bu ekosistemi desteklemeyi “bir Yahudi olarak görev” şeklinde tanımladığı aktarıldı.

Cyberstarts ise, 15 yıl Unit 8200’de görev yapan ve İsrail’in askeri istihbarat altyapısının oluşturulmasında rol alan Gili Raanan tarafından kuruldu.

UPWIND ŞİRKETİNE DE YATIRIM YAPTI

Curry’nin yatırım yaptığı bir diğer İsrail merkezli siber güvenlik şirketi Upwind, İsrail ordusunun bilişim birimi Mamram’da görev yapmış Amiram Shachar, Lavi Ferdman ve Liran Polak tarafından kuruldu.

Mamram, İsrail ordusunun tüm yazılım altyapısını yöneten ve istihbarat sinyallerinin işlendiği merkez olarak biliniyor.

Şirket, kuruluşundan kısa süre sonra operasyon direktörlüğüne Unit 8200 geçmişi bulunan Tomer Hadassi’yi getirdi.

Upwind, Ekim 2023’te yaptığı bir LinkedIn paylaşımında, İsrail’deki ekiplerinden “birçoğunun” Gazze operasyonları kapsamında yedek asker olarak göreve çağrıldığını duyurdu. Şirket CEO’su Shachar, geçen yıl Curry ile çekilmiş bir fotoğrafını da LinkedIn’de paylaştı.

Curry’nin şirketi Penny Jar Capital, Upwind’e ilk yatırımını 2023’te yapılan 50 milyon dolarlık turda yaptı. Bu hafta ise 250 milyon dolarlık yeni yatırım turuna katıldı. Bu turda Silikon Vadisi merkezli Bessemer Partners da yer aldı.

Bessemer’de yatırımı yöneten ortak Adam Fisher’ın, 7 Ekim sonrası İsrail’in Gazze’yi “eşi görülmemiş şekilde bombalaması” çağrısında bulunduğu, ölü sayısını inkâr ettiği ve sosyal medyada ırkçı paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

CASSPI'NİN KURDUĞU FON

Curry’nin Upwind’deki ortaklarından biri de eski Golden State Warriors oyuncusu İsrailli Omri Casspi. Casspi, basketbolu bıraktıktan sonra İsrail merkezli ve ordu bağlantılı girişimlere yatırım yapan bir fon kurdu.

Casspi, “Siyonizm 2.0” inşa etmeyi hedeflediğini açıkça dile getirdi ve Kasım 2023’te Elon Musk’ın Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail’e yaptığı ziyareti organize eden isimlerden biri.

Curry, Gazze konusunda kamuoyuna açık bir açıklama yapmazken, eşi Ayesha Curry’nin 2023’te Filistinli çocuklar için bağış çağrısı yaptığı biliniyor. Curry ise kariyeri boyunca ırkçılığa karşı duruşu ve Demokrat Parti’ye verdiği destekle tanındı.

Ancak habere göre Curry, İsrail söz konusu olduğunda söylemleriyle yatırımları arasında ciddi bir çelişki sergiliyor.